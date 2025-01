Tutti gli utenti possono pensare di acquistare in questi giorni il Realme 12+, uno smartphone di assoluta qualità che riesce a mettere a disposizione buone prestazioni generali, ad un prezzo di vendita decisamente inferiore alle aspettative, infatti basteranno poco più di 200 euro per il suo acquisto.

Lo smartphone dispone di un ampio display da oltre 6,7 pollici di diagonale, un AMOLED che raggiunge una risoluzione massima più che valida, anche FullHD, ma soprattutto riesce a garantire una massima fluidità in fase di utilizzo, essendo comunque presente un refresh rate a 120Hz. Il processore è il MediaTek Dimensity 7050, con tecnologia 5G, che viene completato dalla configurazione della variante in promozione, che prevede 8GB di RAM e 256GB di memoria interna.

Ecco qui il canale Telegram dedicato alle offerte Amazon, dove troverete i codici sconto gratis ed i prezzi più bassi in esclusiva.

Realme 12+: lo sconto Amazon è imperdibile

L’occasione per risparmiare è davvero ghiottissima, dovete sapere infatti che al giorno d’oggi lo smartphone viene a costare ben 140 euro in meno rispetto al listino di 359 euro, corrispondente quindi al 39% di sconto. La spesa, in parole povere, da sostenere sarà pari a 219 euro, con consegna del prodotto a domicilio, garanzia di 24 mesi e soprattutto possibilità di avere a disposizione la variante no brand. Effettuate subito l’ordine qui.

La batteria è un componente più che valido, che può raggiungere i 5000mAh, garantendo allo stesso tempo una autonomia assolutamente degna di nota, con supporto alla ricarica rapida a 67W, in modo da poter tornare ad utilizzare lo smartphone in pochissimo tempo. L’altro aspetto da non sottovalutare, nel momento in cui valutate l’acquisto del device, è sicuramente il design: una piccola perla in un mare di prodotti tutti molto simili tra loro, con modulo delle fotocamere circolare nella parte posteriore, ed un rivestimento soft touch estremamente bello da toccare e da vedere.