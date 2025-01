Tutti gli utenti ormai siamo abituati ad utilizzare ogni giorno costantemente la nota piattaforma di messaggistica istantanea conosciuta anche come WhatsApp, la piattaforma in questione vanta un bacino di miliardi di utenti che utilizzano le sue funzioni costantemente, ciò ci consente di restare in contatto con i nostri affetti in maniera costante e ovviamente risulta essere una possibilità davvero molto utile, ciò spiega il perché sia così tanto utilizzata.

D’ora in avanti, però dovrete prestare attenzione anche quando utilizzate il social di messaggistica, i truffatori infatti si sono resi conto delle infinite possibilità offerte da WhatsApp e di come quest’ultimo permetta di aumentare in modo sensibile le possibilità di successo delle loro truffe dal momento che consente di raggiungere una platea di potenziali vittime è davvero molto più ampia, è dunque perché da un paio di settimane su WhatsApp hanno iniziato a circolare nuovi messaggi truffaldine anche qui in Italia, molti utenti ce li stanno segnalando e vediamo un po’ in cosa consistono.

Il messaggio pericoloso

Questi messaggi truffaldine si presentano come una richiesta di tempo o attenzione da parte di un utente sconosciuto, il suo numero infatti non sarà presente nella vostra lista contatti e grazie a WhatsApp potrete verificare anche che non condivide nessun gruppo con la nostra persona, per di più, tale numero è caratterizzato da un paese di provenienza decisamente poco comune e allo stesso tempo da un prefisso altrettanto poco comune, se doveste notare tutti questi elementi tutti insieme potete stare sicuri di essere davanti ad una Truffa bella e buona che cercherà di portare l’utente a dichiarare i propri dati sensibili come le password per i suoi account social o peggio ancora le credenziali di accesso Internet banking, nel caso doveste riconoscere il pericolo tutto ciò che dovete fare è non rispondere e ovviamente bloccare immediatamente l’utente che vi ha contattato.