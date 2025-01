Dreame H14 rappresenta una delle migliori versioni delle lavapavimenti attualmente disponibili sul mercato, sia per quanto riguarda le prestazioni generali, che proprio il prezzo finale di vendita, in questo modo il consumatore si ritrova a poterne approfittare proprio grazie ad una buonissima promozione che Amazon ha deciso di mettere a disposizione di ognuno di noi.

Il modello di cui vi parliamo nell’articolo presenza un design piatto a 180 gradi, con possibilità di gestire il lavaggio della spazzola, per evitare l’accumulo di sporcizia (o i batteri), a 60 gradi, a cui si aggiunge, sempre alla medesima temperatura, anche l’asciugatura ad aria calda con alta velocità per 5 minuti. La potenza massima di aspirazione è di 18’000 Pa, con pulizia su entrambi i lati, infatti l’ampia dimensione della spazzola motorizzata permette senza problemi di andare a pulire entrambi i lati di una specifica area.

Approfittate delle offerte Amazon e dei codici sconto gratis che potete avere con il canale telegram ufficiale dedicato ad Amazon, correte subito ad iscrivervi a questo link.

Dreame H14 costa pochissimo su Amazon

Una spesa così ridotta, almeno in confronto al listino di 499 euro, non ce l’aspettavamo, dovete sapere infatti che la scopa elettrica/lavapavimenti Dreame H14 ha un costo finale di soli 449 euro, in questo modo l’utente si ritrova a poter risparmiare circa 50 euro, per riuscire a godere di ottime prestazioni generali. Effettuate l’ordine premendo questo link.

All’interno della confezione troverete tutto il necessario per il corretto funzionamento, tra le varie componenti annoveriamo la presenza di una comoda spazzolina per facilitare le operazioni di pulizia, una seconda spazzola motorizzata, una piccola confezione di detergente da disciogliere direttamente nell’acqua, ed anche un filtro. Il prodotto viene commercializzato con una comoda base di ricarica, sulla quale si può posizionare senza doverla fissare direttamente al muro, utile anche ad esempio per le operazioni di lavaggio automatico e pulizia continua.