Una nuova incredibile offerta Amazon permette a tutti gli utenti di raggiungere l’acquisto di Huawei Watch Fit 3, lo smartwatch che garantisce facile accesso ad una infinità di prstazioni di alto livello, previo pagamento di un prezzo di vendita tutt’altro che elevato, almeno in confronto a quanto oggi il mercato è in grado di offrire.

La prima cosa da sapere, nel momento in cui si decide di avvicinarsi al prodotto, è o che risulta essere compatibile con qualsiasi sistema operativo attualmente presente nel mondo, di conseguenza può facilmente essere utilizzato sia con iOS che con Android, nel pieno delle sue funzionalità, senza variazioni o vincoli particolari. A differenza delle smartband, in questo caso possiamo approfittare di un ampio display AMOLED, completamente retroilluminato, da 1,82 pollici di diagonale, con un form factor che almeno in parte può ricordare un Apple Watch.

Amazon: l’offerta su Huawei Watch Fit 3

Promozione imperdibile sull’acquisto di Huawei Watch Fit 3, lo smartwatch di fascia media dell’azienda cinese viene proposto su Amazon ad un prezzo finale di soli 139 euro, approfittando così di una riduzione di circa 20 euro sul listino iniziale di 159 euro. La variante disponibile a questo link, prevede la presenza di un cinturino in tessuto, con chiusura estremamente semplificata, oltre che essere facilmente intercambiabile con uno dei tanti modelli che potete trovare attualmente in commercio.

Le funzioni a cui gli utenti possono effettivamente accedere non cambiano rispetto a ciò che siamo solitamente abituati a vedere, in altre parole è possibile monitorare il sonno, l’attività fisica (passi, distanze, calorie bruciate e simili), battito cardiaco con percentuale di ossigeno nel sangue, stress e similari. La batteria è comunque un suo punto di forza, riuscendo a tutti gli effetti a garantire una buona usabilità nel corso della settimana, prima di dover effettuare la ricarica.