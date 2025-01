John Elkann, presidente di Stellantis e amministratore delegato di Exor, entra a far parte del consiglio di amministrazione di Meta. La nomina è stata annunciata da Mark Zuckerberg attraverso un post su Facebook. Essa riflette la volontà del colosso tecnologico di ampliare il proprio orizzonte strategico. A tal proposito Zuckerberg ha sottolineato l’importanza di questa scelta, dichiarando di essere di fronte a enormi opportunità nell’intelligenza artificiale. In quanto essa continua a ritrovarsi sempre più nei dispositivi indossabili e nel futuro dei social media. Ecco perché in un simile contesto l’esperienza nella gestione di grandi aziende di Elkann potrebbe essere d’aiuto per realizzare progetti più ambiziosi.

Dal canto suo, Elkann di fronte alle parole di Zuckerberg si è detto onorato di contribuire allo sviluppo di una delle aziende più rilevanti del XXI secolo. Egli ha affermato di voler portare la propria esperienza e prospettiva nel mondo della tecnologia attuale. Tale collaborazione arriva in un momento di transizione per Meta, che punta a rafforzare la propria posizione nel mondo.

Stellantis in crisi e le prospettive future di Zuckerberg

L’ingresso di Elkann in Meta solleva interrogativi sulla possibile unione tra il suo gruppo automobilistico e l’azienda di Zuckerberg. Nonostante i successi ottenuti nei primi quattro anni dalla sua creazione, Stellantis sta attraversando una fase complessa. Nel 2024, la produzione automobilistica in Italia ha raggiunto il livello più basso dagli anni Cinquanta. Registrando un calo del 40%. In più, il gruppo è privo di una guida stabile dopo l’uscita di Carlos Tavares, e Elkann sta presiedendo un comitato esecutivo ad interim.

Meta, che controlla Facebook, Instagram e WhatsApp, intanto, sta esplorando progetti di IA. I quali potrebbero offrire soluzioni innovative anche per il settore dell’automotive. La visione strategica di Elkann potrebbe infatti rappresentare un vantaggio competitivo, non solo per Meta. Ma anche per le società del portafoglio di Exor, tra cui Ferrari e Stellantis.

Sotto la guida di Elkann, Exor si è distinta come una delle maggiori società di investimento europee. Essa presenta un portafoglio che include aziende iconiche come CNH, The Economist e Juventus. Nel 2023, ha fondato Lingotto, una società dedicata a investimenti a lungo termine, consolidando ulteriormente la propria leadership.

Il legame tra Meta ed Elkann rappresenta quindi un esempio di come tecnologia e industria tradizionale possano collaborare per affrontare le sfide per il futuro.