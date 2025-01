Crisi produzione Stellantis: il 2024 è stato un pessimo anno in Italia

Il 2024 è stato un anno difficile per Stellantis in Italia. Le immatricolazioni sono scese drasticamente. Le vendite hanno registrato una flessione del 10,19%, passando da 505.518 a 454.013 vetture. Un calo che riflette un problema più ampio. La produzione ha mostrato segni ancora più evidenti di crisi, con una riduzione del 36,8%. La fabbrica italiana di Stellantis ha prodotto solo 475.090 veicoli, ben lontano dai numeri record degli anni precedenti.

I dati sono chiari. Quali sono le cause di questa discesa? La chiusura in negativo di tutti gli stabilimenti italiani Stellantis è il segnale di un cambiamento drastico. A Mirafiori, la produzione è crollata del 70%, con 23.670 unità prodotte della 500 elettrica. Un dato che mette in evidenza il peso delle sfide produttive. Anche il settore Maserati, che fino a qualche anno fa era una delle punte di diamante del gruppo, non ha raggiunto le aspettative. Le produzioni della Ghibli, Quattroporte e Levante sono ferme. Che fine faranno questi brand iconici? Riusciranno a riprendersi?

Nuove speranze o nuova crisi per Stellantis?

Cosa possiamo aspettarci nel 2025 per Stellantis? Purtroppo le prospettive non sembrano rosee. Il sindacato prevede un anno di transizione, con le nuove linee produttive che entreranno in funzione solo nel 2026. Stellantis ha promesso nuovi modelli, ma questi arriveranno troppo tardi per dare una spinta immediata. E cosa accadrà alla gigafactory e al rilancio di Maserati? Le risposte sono ancora in sospeso. La situazione nelle fabbriche di Cassino e Melfi è altrettanto preoccupante, niente è andato come previsto. A Cassino, la produzione è scesa del 45%, con l’impianto che lavora su un solo turno, pochissimo rispetto al passato. La fabbrica di Pomigliano intanto ha contribuito in modo significativo alla produzione complessiva, ma al contempo anche qui si è registrato un calo del 21,9%. Nonostante la stabilità della Panda, i numeri dell’Alfa Romeo Tonale e del Dodge Hornet sono deludenti. L’industria automobilistica italiana è in bilico. Riuscirà Stellantis a invertire la rotta nel breve termine?