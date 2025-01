Al CES 2025 di Las Vegas, Amazfit ha svelato il nuovo Active 2. Uno smartwatch progettato per unire funzionalità avanzate e uno stile unico. Questo dispositivo si rivolge a chi desidera monitorare la propria salute e il proprio allenamento. Senza però rinunciare a un design moderno e a un prezzo super competitivo. La disponibilità sul mercato europeo è fissata per febbraio. Ma negli Stati Uniti è già possibile preordinarlo a 99,99 dollari per la versione standard e 129,99$ per quella premium. Le due varianti si differenziano principalmente per il cinturino. Il quale sarà in silicone per la standard e in pelle per la premium.

Amazfit Active 2: un compagno completo per il benessere

Il display AMOLED da 1,32″ rappresenta uno dei punti di forza del nuovo Amazfit Active 2. In particolare grazie alla risoluzione elevata e a una luminosità massima di 2.000nit. La quale consente una visibilità eccellente anche in pieno sole. A livello tecnico, il dispositivo include sensori avanzati come il BioTracker 6.0 per il monitoraggio cardiaco e un barometro per misurare l’altitudine. Novità rispetto al modello precedente. L’autonomia varia a seconda dell’uso, con una durata che può raggiungere i 10 giorni in modalità standard e fino a 19 giorni con il risparmio energetico.

Active 2 non è solo uno smartwatch, ma un vero assistente per il fitness e la salute. Con oltre 160 modalità sportive supportate, tra cui la Hyrox Race per tracciare ripetizioni e pause in autonomia, il dispositivo soddisfa anche gli atleti più esigenti. Gli appassionati di corsa possono infatti contare su Zepp Coach. Un sistema di allenamento personalizzato che guida verso traguardi specifici, come corse da 3km o maratone.

Non mancano funzioni dedicate al benessere femminile, offerte tramite l’app Wild.AI, che fornisce consigli personalizzati basati sulla fisiologia femminile. In più, l’altoparlante integrato e la compatibilità con auricolari Bluetooth rendono possibile ricevere indicazioni vocali durante la navigazione offline. Con sensori aggiuntivi per luce ambientale e movimento, Active2 si adatta quindi a qualsiasi condizione. Grazie a una combinazione di design, tecnologia e prezzo competitivo, Amazfit Active 2 si posiziona come uno dei prodotti più promettenti del mercato smartwatch nel 2025.