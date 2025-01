Truffa con messaggio phishing in corso: attenzione al vostro conto bancario

Pensate di capitare di fronte ad un messaggio che parla di un diamante e di diversi milioni di dollari che potrebbero finire in parte anche a voi. In tanti subito si renderebbero conto che si tratta di qualcosa di non vero, ma in pochi crederebbero che si tratti di una truffa.

Qualcuno potrebbe interpretare il tutto come uno scherzo ma non lo è: bisogna fare attenzione in quanto si possono perdere soldi dal conto corrente cascando in questo tranello. Proprio per questo motivo abbiamo deciso di incollare il messaggio qui in basso, in modo da fornire agli utenti un esempio.

Truffa del diamante da 30 milioni di dollari, fate attenzione al messaggio in mail

Come si può vedere qui in basso, il testo sembra abbastanza incredibile ma qualcuno ci sarebbe cascato. Proprio per evitare problematiche di questo genere, ecco il messaggio al completo che simboleggia la truffa:

“Ciao,

In merito al diamante del valore di Trenta Milioni di Dollari Statunitensi ($30.000.000,00) sotto la mia custodia in qualità di CEO della Ronald Ruiz Treasure Company, desidero coinvolgerti in questa transazione poiché il defunto Brian Thompson ti ha indicato espressamente come suo erede per i preziosi menzionati. Questo potrebbe essere considerato un accordo diretto tra di noi, ma se preferisci che la mia azienda si occupi della vendita e trasferisca i fondi generati sul tuo conto, o che un agente consegni il diamante direttamente a casa tua, compila i dettagli riportati di seguito per l’attestazione.

Nomi completi:

Indirizzo attuale:

Numero di cellulare attivo:

Inoltre, l’azienda lavorerà sui dati forniti entro due (2) giorni lavorativi. È fondamentale che tu indichi se preferisci che la compagnia proceda con la vendita e ti paghi in contanti o se desideri ricevere il tesoro fisico. Specifica la tua scelta nella tua risposta affinché possiamo procedere con il pagamento, come richiesto dal defunto signor Thompson, che ci ha incaricato di contattarti immediatamente per questa fortuna.

Grazie,

Ronald Ruiz

CEO“.