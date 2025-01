Samsung ha presentato al CES 2025 un nuovo dispositivo pieghevole di grandi dimensioni grazie alla sperimentazione della divisione Samsung display. Questo schermo è il più grande pieghevole del mondo per ora poiché presenta una diagonale dal 13,1 pollici quanto è chiuso, e 18,1 pollici quanto è aperto. Un miglioramento rispetto al precedente che rimaneva a 17,3 pollici. Questo dimostra come la continua ricerca porta a dei risultati sempre migliori.

Probabilmente si tratta di un dispositivo che non verrà prodotto su larga scala poiché il prezzo è ancora alto e non tutti necessitano di questa tecnologia. Ovviamente rimarrà un prodotto di nicchia che potrebbero utilizzare gli appassionati. Potrebbe essere utilizzato come strumento lavorativo data la sua disposizione e la sua grandezza. Ritornerà utile anche a chi vorrà utilizzarlo come piccolo laptop poiché, una volta piegato, per metà è uno schermo e per metà una tastiera.

Samsung, schermo pieghevole utile anche ad altre società

Samsung non ha realizzato un prodotto commerciale con il modello da 17,3 pollici, quindi probabilmente non verrà realizzato neanche per il 18,1 pollici. Anche se questo non significa che non potrebbe essere utilizzato da altre società. Infatti Samsung produce schermi che poi vende anche ad altre aziende importanti come ASUS e Lenovo. Queste società potrebbero utilizzare lo schermo per il loro laptop in futuro. La sfida è realizzare un dispositivo utile che offra delle buone prestazioni ad un prezzo che è proporzionale alle sue capacità. Questo significa che bisognerà decidere se realizzare un prodotto adatto ad un mercato di nicchia o utilizzabile anche da altre persone. Con questi dispositivi ci sono sempre delle problematiche da affrontare perché la tecnologia deve essere ancora perfezionata. Questo però non deve limitare i consumatori nella scelta dei loro prodotti a secondo del proprio scopo.

Grazie allo schermo in questione si aprono dei nuovi orizzonti verso dispositivi di grandi dimensioni che poi possono essere ripiegati senza ingombrare troppo.