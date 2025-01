Durante il CES 2025, Samsung ha lanciato alcune novità davvero interessanti, con un focus particolare sull’intelligenza artificiale e su come questa possa trasformare l’esperienza tecnologica quotidiana. Tra le novità più sorprendenti c’è la Samsung Vision AI, una piattaforma che vuole cambiare il modo in cui guardiamo la TV. Non si tratta solo di avere una qualità dell’immagine migliore, ma anche di rendere i televisori davvero intelligenti, capaci di adattarsi alle preferenze degli utenti.

Una TV non è mai solo una TV per Samsung

Uno dei modelli che ha fatto parlare di sé è il Neo QLED 8K QN990F. Con una risoluzione 8K pazzesca, questo televisore migliora automaticamente la qualità dei contenuti grazie all’AI Upscaling Pro. Insomma, anche se stai guardando un programma in bassa qualità, il risultato sarà sempre un’immagine super nitida e realistica. E per quanto riguarda l’audio, c’è la tecnologia Adaptive Sound Pro che adatta il suono a seconda di quello che stai guardando. Se sei davanti a un film d’azione o a una partita, il suono si adatta per offrire l’esperienza migliore possibile.

Non solo intrattenimento, però. Samsung sta cercando di rendere i suoi televisori il centro della casa intelligente. Con SmartThings, il TV diventa un hub che interagisce con gli altri dispositivi in casa, come luci, termostati e anche sensori di benessere. Per esempio, con funzionalità come Home Insights o Pet and Family Care, puoi ottenere consigli su come migliorare il comfort domestico o tenere sotto controllo i tuoi cari e animali.

L’arte del futuro passa da qui

Un’altra novità interessante riguarda l’arte digitale. Il nuovo Art Store di Samsung offre accesso a oltre 3.000 opere, comprese quelle di famosi musei come il MoMA, il Museum of Modern Art di New York. Con i modelli QLED e OLED, il televisore può trasformarsi in una vera e propria galleria d’arte, offrendo immagini di altissima qualità da apprezzare nel proprio salotto.

In poche parole, Samsung al CES di quest’anno ha dimostrato come la tecnologia possa entrare sempre più nella vita quotidiana, non solo per l’intrattenimento, ma anche per migliorare il comfort e la funzionalità di casa e renderla sempre più adatta alle tue esigenze.