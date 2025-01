La Nintendo Switch 2, di cui si è iniziato a parlare già da qualche anno, si propone come l’erede della piattaforma ibrida che, con le sue 146 milioni di copie vendute, si è affermata tra le console più popolari di sempre.

Stando ad un recente rumor, proveniente da una fonte anonima ma ritenuta affidabile, la Nintendo Switch 2 potrebbe debuttare nei negozi dal 28 marzo. Questa indiscrezione riguarda principalmente i lancio degli accessori ufficiali, sia quelli prodotti da Nintendo sia realizzati da aziende terze, che sembrano destinati ad arrivare sul mercato in contemporanea con la nuova console.

Il rumor è in linea con quanto dichiarato da Nintendo nel Maggio 2024 e con le informazioni diffuse da un noto leaker cinese. Quest’ultimo ha suggerito che la presentazione della console sarà l’8 gennaio del 2025 e che il lancio avverrà a marzo del medesimo anno. Tra le novità attese per la Switch 2, quelle che hanno affascinato di più gli amanti di questa console sono: un display più grande rispetto al modello attuale e delle significative migliorie ai Joy-Con. Anche se verranno effettuate diverse modifiche ai Joy-Con, sembrerebbe che il design non si discosti tanto da quello della versione precedente.

Niente Nintendo Switch 2 sotto l’albero di Natale

All’inizio si era ipotizzato che la console sarebbe arrivata sul mercato entro la fine del 2024, giusto in tempo per diventare un bellissimo regalo natalizio. Tuttavia, Nintendo ha escluso la Switch 2 dalle stime di vendita per l’anno fiscale che termina il 31 marzo 2025, suggerendo che il lancio sarebbe arrivato successivamente.

Va sottolineato il fatto che, trattandosi di un’indiscrezione, la data del 28 marzo potrebbe non essere quella ufficiale. Nonostante ciò, i segnali che vanno ad indicare l’imminente arrivo della console sono sempre più numerosi. Alcuni esempi sono le immagini trapelate della nuova docking station e i dettagli sempre più precisi riguardanti il design. Un altro segnale importante è la presunta apparizione della console durante la presentazione del nuovo accessorio ZenGrip 2 di Satisfye, previsto in primavera.