Il mercato auto non sta attraversando un periodo che può essere definito ottimale. Abbiamo più volte avuto modo di parlare di case automobilistiche in crisi, costrette a pianificare licenziamenti e tagli a investimenti futuri al fine di ridurre i costi da sostenere nei prossimi anni. Nonostante ciò, un nuovo rapporto effettuato da Clean Technica ci consente di avere un’idea più chiara in merito alle vendite delle auto.

In merito alle vendite di auto elettriche (BEV e PHEV) sembrano esserci buone notizie, con un aumento delle immatricolazioni rispetto all’anno precedente. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito al rapporto diffuso sulle vendite del mercato auto.

Mercato auto: aumentano le vendite di auto elettriche

Le auto elettriche sono da alcuni anni protagoniste del mercato auto ma la sua diffusione ha sempre fatto fatica ad avvenire con capillarità. Una tipologia di veicoli che molte volte creano dubbi tra gli utenti a causa di costi e autonomia. Secondo quanto è possibile apprendere dal nuovo rapporto di Clean Technica diffuso recentemente, ci sono buone notizie in merito alle vendite delle auto elettriche.

Nello specifico, nel rapporto è possibile leggere che le immatricolazioni globali hanno subito un aumento del 32% durante il mese di novembre 2024 rispetto a novembre dell’anno precedente. Stando ai dati diffusi, dunque, le immatricolazioni complessive che sono state effettuate sono ben 1,84 milioni.

Più nel dettaglio, un aumento del 22% riguarda le BEV, che arrivano ad un totale di immatricolazioni pari a 1,2 milioni di unità. Ottime notizie anche per quanto riguarda le auto ibride Plug-in che segnano un aumento pari al 55%.

Non a caso, pertanto, risulta essere chiaro che da inizio anno, la quota di mercato dei veicoli elettrici è salita al 21% che tradotta in numeri equivale a 15,3 milioni di unità (9,6 milioni sono BEV). Stiamo parlando di un risultato inevitabilmente importante il cui merito è in particolare della Cina.