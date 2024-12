BYD Atto 2: la nuova auto elettrica accessibile per l'Europa

La BYD Atto 2 si prepara a sbarcare sul mercato europeo. L’obiettivo? rendere l’elettrico più accessibile. Nonostante l’assenza di una presentazione ufficiale, i primi dettagli confermano un’auto pensata proprio per la città. Il powertrain, composto da un motore elettrico da 130 kW, ha una batteria da 42,4 kWh. Con un peso di 1.590 kg, offre un’autonomia di 312 km secondo il ciclo WLTP. Ma cosa rende questa vettura particolarmente interessante? Probabilmente la capacità di garantire 463 km in ambito urbano, grazie a un’efficienza ottimizzata per il traffico cittadino. Derivata dalla BYD Yuan Up, la Atto 2 è lunga 4,3 metri, dimensioni ideali per muoversi agilmente. Durante i test Green NCAP, ha dimostrato prestazioni superiori nel Cold Ambient Test, dove la pompa di calore standard ha migliorato il comfort termico rispetto ai concorrenti.

Prezzo competitivo e produzione europea per la nuovissima BYD

Quanto costerà entrare nel mondo elettrico con la nuova BYD Atto 2? Anche se il prezzo ufficiale non è stato rivelato, si vocifera che sarà il modello più economico della gamma europea BYD. Questo aspetto la rende una candidata ideale per chi desidera un’auto elettrica conveniente senza rinunciare alla qualità. La produzione in Europa, nello stabilimento ungherese, è un ulteriore punto a favore. Dopo Atto 3 e Dolphin, Atto 2 sarà il terzo modello assemblato localmente, a garanzia di tempi di consegna ridotti e supporto diretto.

La BYD Atto 2 punta su un design accattivante e moderno, con linee pulite e compatte. Gli interni offrono tecnologie avanzate, tra cui un ampio schermo touchscreen per gestire infotainment e funzioni di bordo. La connessione intelligente con lo smartphone migliora l’esperienza utente, rendendo questa vettura ideale per la mobilità urbana moderna. Il debutto ufficiale avverrà al Salone di Bruxelles a gennaio, dove scopriremo ulteriori dettagli tecnici e commerciali. La BYD Atto 2 si presenta come una soluzione pensata per l’utilizzo quotidiano. Sarà il compromesso ideale tra autonomia, prezzo e sostenibilità? Presto sarà possibile scoprirlo su strada.