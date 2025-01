I Camper mai più come prima: Pininfarina e AC Future al CES 2025

Al CES 2025, Pininfarina e AC Future presentano una nuova frontiera abitativa. L’AI-THu è uno spazio innovativo, ideale per chi cerca flessibilità e tecnologie all’avanguardia. La piattaforma, di base 37 metri quadrati, può arrivare fino a 111 metri con moduli espandibili. È progettata per adattarsi a contesti urbani o remoti. Il sistema smart gestito dall’AI ottimizza ogni funzione, garantendo massimo comfort e sostenibilità. Non sono dei camper nel vero senso del termine, ma qualcosa in più.

All’interno, la modularità è protagonista. La zona principale creata da Pininfarina e AC Future si trasforma in salotto, ufficio o camera. Lo spazio estensibile offre aree vivibili extra. La camera da letto principale vanta un guardaroba modulare, ideale per ottimizzare gli spazi. L’integrazione di pannelli solari, generatori d’acqua e soluzioni energetiche avanzate rende l’AI-THu una scelta sostenibile e indipendente. Con un prezzo di partenza di 98.000 dollari, l’AI-THu offre un connubio perfetto tra design, tecnologia e funzionalità. È un’alternativa moderna per chi desidera un’abitazione personalizzabile, portabile quanto un camper e proiettata nel futuro.

AI-THt e AI-THd: “camper” dalla mobilità smart e flessibile

Per chi ama viaggiare senza rinunciare al comfort, AC Future e Pininfarina presentano poi l’AI-THt e l’AI-THd. L’AI-THt, una roulotte espandibile lunga 7,3 metri, garantisce fino a 37 metri quadrati di spazio interno. Perfetto per vacanze o soggiorni prolungati, è dotato di tecnologia smart per rendere ogni viaggio unico. L’AI-THd, invece, rappresenta l’evoluzione del camper visto nel 2024. Questo veicolo abitativo integra pareti mobili che ampliano l’area interna secondo necessità. La cabina di guida si trasforma in ufficio o camera aggiuntiva. Ogni dettaglio è curato per offrire comfort e adattabilità, combinando il design iconico Pininfarina con soluzioni tecnologiche d’avanguardia. Queste soluzioni rispondono a una domanda sempre più crescente: è possibile unire libertà e sostenibilità? La risposta è sì, grazie a tecnologie che migliorano la qualità della vita e riducono l’impatto ambientale. Pininfarina e AC Future ridefiniscono il concetto di abitazione e camper. L’intelligenza artificiale e il design modulare offrono un nuovo standard per vivere e viaggiare.