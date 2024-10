Foxtron Model D: il monovolume elettrico firmato Pininfarina

Foxconn, nota soprattutto per la produzione di iPhone, ha ormai ampliato i suoi orizzonti. Ha ora investito anche nel settore automobilistico con il marchio Foxtron. Il suo ultimo progetto, il modello monovolume elettrico Model D, ha appena debuttato. Disegnato dalla celebre Pininfarina, questo veicolo si distingue per la sua capacità ineguagliabile. L’auto è in gradi di ospitare fino a 7 passeggeri, con un interno studiato per garantire comfort e spazio. Nonostante la presentazione ufficiale, per vederlo su strada bisognerà attendere circa due anni purtroppo.

Ma la monovolume Model D non porterà probabilmente il marchio Foxtron. L’azienda seguirà la strategia di concedere in licenza il progetto ad altre case automobilistiche. Un esempio è la Model C, attualmente venduta dal marchio Luxgen. Così, Foxtron darà alle case automobilistiche una soluzione chiavi in mano, che potranno poi personalizzare per adattarla alle loro esigenze. Un metodo pensato per ridurre i costi e i tempi di sviluppo dei veicoli elettrici.

Una monovolume che va ben oltre la grandezza

La Foxtron Model D misura 5,13 metri in lunghezza, con un passo di ben 3,2 metri. Queste dimensioni assicurano alla monovolume una generosa abitabilità interna. Appare evidente che sia stata pensata per ospitare comodamente passeggeri e bagagli. L’aerodinamica è stata attentamente studiata, ottenendo un coefficiente di resistenza Cx di 0,23, un valore di tutto rispetto.

Il design della monovolume, grazie alla collaborazione con Pininfarina, riprende alcuni elementi già visti in altri modelli del marchio. Ritroviamo infatti la striscia a LED sul frontale. La parte posteriore è caratterizzata da grandi gruppi ottici che non passano inosservati. All’interno, lo schema di sedili è un 2+2+3, con le prime due file dotate di sedili simili a poltrone per un comfort elevato. La tecnologia non manca ovviamente. La plancia è dominata da ampi display e chi siede nella seconda fila può avere accesso a schermi dedicati per l’intrattenimento. Dal punto di vista tecnico, la piattaforma sviluppata in collaborazione con ZF Chassis Modules supporta un’architettura a 800 V, consentendo ricariche rapide. Foxtron promette un’autonomia di circa 660 km (WLTP) grazie a una batteria LFP da 110-120 kWh. Con due motori, la monovolume arriverà a sprigionare circa 650 CV.