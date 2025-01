Sono da poco terminate le festività natalizie ed è arrivato il momento per gli operatori telefonici italiani di aggiornare il proprio catalogo di offerte di rete mobile. Tra questi, spicca come sempre l’operatore italiano WindTre. Quest’ultimo ha da poco chiuso la disponibilità delle super offerte rese disponibili per le festività natalizie. Al loro posto, l’operatore sta ora rilanciando altre sue offerte mobile di rilievo, tra cui quella denominata WindTre GO 150 Limited Edition 5G Easy Pay. Vediamo qui di seguito cosa include.

WindTre rilancia una delle sue super offerte mobile dopo le festività natalizie

L’operatore telefonico italiano WindTre ha da poco aggiornato il suo catalogo di offerte di rete mobile, rilanciando una delle sue offerte shock. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata WindTre GO 150 Limited Edition 5G Easy Pay. Quest’ultima va ora a prendere il posto della precedente offerta che era stata resa disponibile per le festività natalizie, ovvero WindTre GO 150 Xmas Edition 5G Easy Pay.

Nello specifico, con questa offerta gli utenti potranno usufruire ogni mese fino a ben 150 GB di traffico dati validi per navigare anche con connettività di quinta generazione. Oltre a questo, il bundle mette a disposizione degli utenti minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 50 sms validi verso tutti i numeri. Il bundle è dunque piuttosto ricco. Nonostante questo, però, gli utenti dovranno pagare un costo comunque contenuto di appena 9,99 euro al mese.

Come riportato sul sito ufficiale dell’operatore, questa offerta è al momento disponibile per i nuovi clienti ad un prezzo scontato pari a soli 7,99 euro al mese. L’offerta, in questo caso, sarà disponibile all’attivazione dai nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da specifici operatori telefonici, tra cui:

“Iliad, Fastweb, Coop Voce, Poste Mobile, CM Link, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan, Feder Mobile, GreenICN, Intermatica, Italia Power, Noitel, NV mobile New, Optima, Ovunque, Plink, Rabona, Spusu, Telmekom, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu, Elimobile, Plintron”.