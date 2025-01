ho. Mobile batte TIM e Iliad: l'offerta da 200 GB ha anche il 5G

Ogni gestore detiene le sue armi per battere la concorrenza per attirare verso di sé nuovi utenti, esattamente come ho. Mobile. Il provider virtuale di Vodafone, introduce una nuova offerta che punta su giga, velocità 5G e convenienza. Tutto a soli 9,99€ al mese, con contenuti davvero interessanti come:

200 GB di traffico dati in 5G ;

di traffico dati in ; Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; SMS illimitati.

Il costo è bloccato per sempre, garantendo massima trasparenza e assenza di aumenti futuri.

Dettagli e costi di attivazione della promo di ho. Mobile

L’attivazione prevede un costo una tantum a partire da 2,99€, variabile in base all’operatore di provenienza. È inoltre possibile scegliere tra una SIM fisica o una eSIM, entrambe con vantaggi specifici:

eSIM : al costo aggiuntivo di 1,99€ , consente di attivare l’offerta più rapidamente, eliminando i tempi di attesa per la spedizione o il ritiro della SIM;

: al costo aggiuntivo di , consente di attivare l’offerta più rapidamente, eliminando i tempi di attesa per la spedizione o il ritiro della SIM; SIM fisica: disponibile con consegna a domicilio o ritiro in edicola, con la possibilità di attivazione tramite SPID, rendendo la procedura semplice e veloce.

Nuova assistenza via WhatsApp, come nessuno prima d’ora

Una delle novità di questa offerta è l’inclusione del servizio di assistenza tramite WhatsApp. Questa funzione consente agli utenti di ricevere supporto in modo immediato e pratico, senza dover chiamare o utilizzare altri canali tradizionali.

Perché scegliere ho. Mobile e la sua offerta migliore

In tanti prima di optare per un gestore virtuale si lamentavano di alcune mancanze. Una su tutte era quella del 5G ma adesso che anche ho. Mobile l’ha introdotto, non ci sono più scuse. Alla grande convenienza quindi si mixa anche la qualità, per un connubio davvero perfetto.

Grazie a un prezzo competitivo, un servizio clienti migliorato e la trasparenza delle condizioni, ho. Mobile offre una soluzione ideale per chi vuole sfruttare al massimo il proprio smartphone senza preoccuparsi di limiti o costi nascosti.