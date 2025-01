Google Pixel: l'azienda svela finalmente la durata delle batterie

Finalmente ci siamo. Gli utenti che hanno un Google Pixel possono ora avere a disposizione la durata della batteria conteggiando i cicli di ricarica. Si tratta di un dato molto importante per chi ci tiene a salvaguardare la salute del suo smartphone nel tempo, soprattutto per coloro che hanno intenzione di tenerlo per molto. Bisogna solo attivare la funzione direttamente nelle impostazioni.

Ecco quanti cicli di carica supportano gli smartphone Google Pixel

La batteria dei Pixel secondo quanto riportato da Google è stata appositamente pensata e progettata per resistere. BigG riferisce che i suoi smartphone riescono a tenere un minimo dell’80% per un determinato numero cicli di carica. Questi sono i dettagli ufficiali forniti dall’azienda:

Pixel 3 fino a Pixel 8 Pro (incluso Pixel Fold): fino a 800 cicli di carica ;

(incluso Pixel Fold): fino a ; Pixel 8a e modelli successivi: fino a 1.000 cicli di carica.

Come controllare i cicli di carica su un Google Pixel

Per verificare quanti cicli di carica ha già completato il proprio dispositivo, è possibile seguire questi passaggi:

Impostazioni ;

; Informazioni sullo smartphone ;

; Informazioni sulla batteria.

Consigli per prolungare la vita della batteria del Pixel

Google ha anche condiviso alcuni suggerimenti per ottimizzare la durata della batteria e mantenerla efficiente il più a lungo possibile:

Aggiornare sempre il software all’ultima versione di Android disponibile;

all’ultima versione di Android disponibile; Evitare surriscaldamenti : caricare lo smartphone a temperature vicine ai 25°C e non esporlo alla luce diretta del sole;

: caricare lo smartphone a temperature vicine ai e non esporlo alla luce diretta del sole; Utilizzare la ricarica adattiva : le opzioni come il limite all’ 80% introdotte con Android 15 QPR1 possono aiutare a preservare la batteria;

: le opzioni come il limite all’ introdotte con possono aiutare a preservare la batteria; Limitare funzioni non essenziali come aggiornamenti in background e connessioni inutilizzate;

come aggiornamenti in background e connessioni inutilizzate; Conservazione a lungo termine: se il dispositivo non verrà utilizzato per oltre 30 giorni, assicurarsi che la carica sia almeno al 50%.

Questi accorgimenti possono fare la differenza per chi desidera mantenere il proprio Pixel efficiente nel tempo, riducendo il degrado naturale della batteria.