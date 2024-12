Ci stiamo avvicinando sempre più alle festività dedicate al Natale 2024. Forse per questo motivo, l’operatore telefonico virtuale ho Mobile ha deciso di sorprendere ancora i suoi rivali e anche la concorrenza. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore ha fatto ritornare una delle sue offerte più vantaggiose. Si tratta della super offerta mobile denominata ho. 5,99 100 GB. Vediamo qui di seguito i dettagli di questo ritorno.

ho Mobile spiazza ancora, ritorna per Natale la super promo ho. 5,99 100 GB

A partire dalla giornata di ieri 3 dicembre 2024, il noto operatore telefonico virtuale ho Mobile ha deciso di far tornare una delle sue promozioni più vantaggiose. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta di rete mobile denominata ho. 5,99 100 GB. Quest’ultima è tornata disponibile proprio in concomitanza con il periodo natalizio. Secondo quanto riportato ufficialmente dall’operatore, infatti, l’offerta in questione rimarrà a disposizione degli utenti almeno fino al prossimo 27 dicembre 2024, coprendo in questo modo la festività del Natale.

L’offerta di ho Mobile, come già detto, è una delle più vantaggiose attualmente disponibili. Nello specifico, ho. 5,99 100 GB arriva ad includere ogni mese fino a 100 GB di traffico dati per navigare con una connettività 4G. Il bundle dell’offerta include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati da inviare sempre verso tutti i numeri. Il costo che gli utenti dovranno sostenere sarà pari ad appena 5,99 euro al mese.

Questa offerta è attivabile da tutti i nuovi clienti dell’operatore, sia da chi attiverà un nuovo numero sia da chi richiederà la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici. Tra questi, ricordiamo ad esempio Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Lyca Mobile e Spusu. Per il momento, l’offerta risulta disponibile all’attivazione solo online direttamente sul sito ufficiale dell’operatore. Non è da escludere però che presto l’offerta in questione possa essere disponibile all’attivazione anche presso i negozi fisici autorizzati ho Mobile.