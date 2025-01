Ultrahuman lancia anelli smart in oro e platino da 2.000€

Di solito chi acquista un anello, sa che per avere qualcosa di realmente prezioso bisogna spendere dei soldi. Gli anelli di tipo smart sono ad oggi una realtà e a quanto pare cominciano a fondersi sempre di più con il mondo della gioielleria. Ne è testimone l’azienda Ultrahuman che al CES di Las Vegas in questi giorni ha lanciato la sua nuova linea di lusso in oro 18 carati e platino.

Caratteristiche della collezione Rare

La collezione comprende tre modelli:

Due anelli in oro 18 carati , provenienti da fonderie certificate dal London Bullion Market Association;

, provenienti da fonderie certificate dal London Bullion Market Association; Un anello in platino pt950, dal design raffinato e moderno.

Nonostante l’aspetto lussuoso, questi anelli non rinunciano alla tecnologia. Sono infatti dotati di funzioni avanzate di monitoraggio della salute, tra cui:

Rilevamento del battito cardiaco ;

; Misurazione della variabilità della frequenza cardiaca (HRV) ;

; Monitoraggio della temperatura della pelle, del movimento, del sonno e del livello di stress.

Rispetto agli altri anelli smart, quelli di Ultrahuman si fondono perfettamente con un vero gioiello. Tecnologia e artigianato diventano una sola cosa ed entrano in un mercato che fino a questo momento era stato dominato solo ed esclusivamente da prodotti con finalità estetiche.

Un anello smart anche per matrimoni

Ultrahuman punta non solo agli appassionati di fitness, ma anche al mercato dei gioielli di lusso, cercando di proporre gli anelli Rare come alternativa elegante per occasioni importanti, come le proposte di matrimonio. Questa strategia segna un punto di svolta nel segmento dei wearable, dimostrando che tecnologia e lusso possono convivere senza compromessi.

Prezzi e disponibilità

Chi vuole acquistare uno dei nuovi anelli di casa Ultrahuman, deve scegliere una soluzione tra 1.500 e 1.800 sterline (circa 2.000 euro). L’azienda dunque posiziona le sue creazioni nella fascia alta del mercato. Almeno al momento, gli anelli sono disponibili in boutique selezionate a Londra e Parigi, ma si prevede un’espansione a città come New York, Milano, Dubai e India nei prossimi mesi.