Il Garmin Instinct 2 viene considerato da molti come lo smartwatch di ingresso nel mondo Garmin, un prodotto che nasce per soddisfare perfettamente le richieste e le necessità degli utenti attenti al proprio benessere, ed in particolare a coloro che sono alla rierca di una variante rugged che permetta loro di controllare senza problemi attività di vario genere.

Osservandolo da vicino, la prima cosa che notiamo è l’assenza di un display a colori, si affida infatti ad un pannello meno energivoro, e capace di mostrare appieno tutte le proprie caratteristiche e funzionalità anche sotto la luce solare diretta. La cassa è ad ogni modo da 45 millimetri, con cornici importanti, e con la presenza di quattro pulsanti fisici sui lati come sistema di controllo, senza dimenticarsi comunque del design rugged, perfetto per attutire ed assorbire qualsiasi colpo, anche nelle situazioni più estreme.

Garmin Instinct 2: la promozione su Amazon è pazzesca

La spesa che l’utente si ritrova a dover sostenere sull’acquisto di Garmin Instinct 2 è davvero invitante, infatti dovete sapere che il suo listino di 249 euro viene ridotto del 20%, per scendere poi a soli 198,98 euro, rientrando entro l’ideologica soglia dei 200 euro. Aprite questo link per l’acquisto.

Uno dei punti di forza del prodotto è sicuramente l’autonomia, dato che può raggiungere senza problemi anche 28 giorni di utilizzo, entro determinate condizioni. All’interno è presente il chip GPS, per tracciare direttamente al polso tutte le attività, oltre alle più classiche funzioni che ci saremmo aspettati di trovare: misurazione di passi, distanze percorse, calorie bruciate, ma anche monitoraggio del sonno, del battito cardiaco, della percentuale di ossigeno nel sangue, oppure della VO2. Le funzioni smart sono ugualmente presenti, sebbene in versione più limitata rispetto ad altri modelli in commercio.