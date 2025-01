Continua l’evoluzione ed il progresso della tecnologia in tutti i suoi rami dove applicata. Un esempio che si può riportare è il nuovissimo drone DJI Flip, ricco di tecnologia e novità pronte a sorprenderci.

Quest’ultimo porta con se delle nuove e importanti caratteristiche pronte a far concorrenza nel settore.

DJI Flip, una svolta?

La famosa società da inizio al nuovo anno tramite un nuovo modello che potrebbe far cambiare la concezione di drone fino ad ora. Parliamo di un dispositivo compatto e versatile, con un design particolarmente pieghevole e con una colorazione chiara, il quale si discosta molto dal design dei precedenti modelli.

Da quanto comunicato da varie fonti attendibili, il nuovo DJI Flip avrà molte funzionalità avanzate anche per il supporto per i visori. Quest’ultimo sembra un drone di mezzo tra il NEO e il Mini 4 Pro.

La parte più interessante arriva quando si comincia a parlare di autonomia di volo. Il DJI Flip può garantire all’incirca 30 minuti di funzione tramite una batteria molto più capiente rispetto il modello precedente. Oltre a questo il nuovo c’è anche il sistema di ricarica che risulta essere molto più efficiente. L’hub potrà gestire due batterie allo stesso momento e completando il processo di ricarica in 45 minuti tramite l’utilizzo di un caricatore parallelo da 65W.

Un’altra importante novità per DJI Flip arriva per la connettività, infatti il nuovo drone sta sviluppando un nuovissimo modulo Cellular Dongle 2 in esclusiva per questo drone. Questo modulo potrebbe aprire nuove idee per il controllo remoto e la trasmissione dati.

Non ci sono arrivate ancora informazioni ufficiali per quanto riguarda il prezzo e la disponibilità. Sono molte le voci che avvicinano il lancio del DJI Flip alla metà di gennaio. Quindi non ci resta che aspettare solo l’annuncio ufficiale del drone, per poi provare tutte le sue nuove caratteristiche.