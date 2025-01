Il debutto della serie OnePlus 13 è previsto per il 7 gennaio 2025. Una data che segnerà l’ingresso ufficiale del 13R sul mercato europeo. Questo dispositivo, già noto in Cina come OnePlusAce 5, presenta caratteristiche tecniche simili al modello orientale, ma con alcune differenze. Una di queste è la batteria. Essa passa infatti dai 6.415mAh dell’Ace 5 ai 6.000mAh del 13R. Il design, invece, resta fedele all’originale, come confermato dai render diffusi dal leaker Arsène Lupin. Le colorazioni Nebula Noir e Astral Trail evidenziano l’estetica elegante del dispositivo. Uno stile progettato per soddisfare le esigenze di un pubblico moderno.

Caratteristiche tecniche e anticipazioni sul nuovo OnePlus 13R

OnePlus ha già rivelato dettagli interessanti sulle promozioni di lancio. Prenotando con un deposito di 50€, sarà infatti possibile ottenere uno sconto equivalente sul prezzo finale. Oltre ad un omaggio del valore massimo di 279€. La promo è valida fino all’11 gennaio. Essa sottolinea l’intento dell’azienda di attrarre un pubblico sempre più attento al rapporto qualità-prezzo.

Sotto il profilo tecnico, il OnePlus 13R si distingue per il display OLED LTPO da 6,78 pollici con frequenza variabile da 1 a 120Hz. Monta poi il processore Snapdragon 8 Gen 3, affiancato da una RAM LPDDR5X e una memoria interna UFS4.0, disponibile fino a 1TB. Tutto ciò garantisce prestazioni fluide e reattive. Ideali sia per il multitasking che per attività di gaming.

Il comparto fotografico include una fotocamera principale da 50MP con stabilizzazione ottica. Ma anche una lente ultra grandangolare da 8MP e un sensore macro da 2MP. La camera frontale da 16MP promette poi selfie di qualità e videochiamate nitide. Il sistema operativo ColorOS 15, basato su Android15, completa il tutto con un’interfaccia intuitiva e aggiornata.

Insomma, con queste premesse, il 7 gennaio sarà una data decisiva per capire se il OnePlus 13R saprà mantenere alte le aspettative. Una cosa però è certa. La combinazione di design sofisticato, specifiche di alto livello e offerte promozionali posiziona il dispositivo come un’opzione interessante per il mercato europeo.