L’intelligenza artificiale è uno degli aspetti a cui gli utenti sono più attenti ultimamente, soprattutto per via di quello che potrebbe comportare sul mondo del lavoro. Chi invece la utilizza per diletto o per pura utilità durante il suo di lavoro, non attendeva altro che l’annuncio che è arrivato proprio in queste ore da parte di OpenAI: su ChatGPT arriva Advanced Voice e per tutti gli utenti europei. Già disponibile in altre parti del mondo, questa funzionalità che viene aggiunta ufficialmente al famoso chatbot, porterà diverse novità e soprattutto una nuova esperienza utente.

Dopo averla introdotta inizialmente negli Stati Uniti e nel Regno Unito, ecco che è arrivato un tweet che ha confermato che tutti gli utenti Plus nell’UE, Svizzera, Islanda, Norvegia e Liechtenstein hanno ora accesso alla modalità vocale avanzata o Advanced Voice.

Advanced Voice sbarca in Europa: ecco cos’è e come si usa

Molte persone non si sono accorte del lancio di questa funzionalità durante gli ultimi mesi nelle altre parti del mondo differenti dall’Europa. ChatGPT, con Advanced Voice, consente agli utenti di poter parlare con l’intelligenza artificiale, avendo conversazioni molto simili a quelle che si avrebbero con una persona reale ma in questo caso informata su tutto e su ogni aspetto.

Tutto risulterà molto più realistico e soprattutto semplice, siccome sembrerà di parlare con una persona in carne ed ossa in grado di tenere il filo logico di un discorso. È ovvio allo stesso tempo che non tutti potrà utilizzare questa funzionalità, in quanto è disponibile solo ed esclusivamente per tutti gli abbonati a ChatGPT Plus. Ricordiamo che il prezzo di questa soluzione è di 20 € al mese anche se comunque si può avere accesso anche dalla versione gratuita. In questo caso gli utenti potranno infatti cimentarsi in un discorso con Advanced Voice solo per 10 minuti al mese.