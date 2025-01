La nota azienda statunitense FiiO ha recentemente annunciato quello che sarà a tutti gli effetti l’erede di iPod, parliamo di JM21, Un lettore audio portatile che sarà in vendita da fine gennaio a soli 149 $ negli Stati Uniti, il dispositivo in questione opera su base Android e offre delle specifiche decisamente avanzate come il doppio DAC e il supporto per schede micro SD fino a 2 TB in un design compatto da 13 mm di spessore e 165 g di peso.

Alternativa economica ma di livello

Il prodotto in questione risulta essere l’alternativa economica al modello di punta M23 venduto a 699 $, l’obiettivo è rendere l’audio Hi res Accessibile ad un pubblico decisamente più ampio, il prezzo contenuto infatti non impedisce la presenza di caratteristiche tecniche di alto livello, tra queste spiccano i 3 GB di RAM con 32 GB di memoria interna espandibile, una CPU Octa core Snapdragon 680, Un display da 4,7 pollici, un’uscita bilanciata da 4,4 mm con potenza 700 mW +700 mW, Wi-Fi dual band con DLNA e AirPlay, supporto al Bluetooth 5.0 con codec aptX HD, LDAC e altri, il tutto mosso da Android 13.

Un altro punto di forza è rappresentato dalla batteria che promette fino a 12 ore di autonomia con una ricarica rapida in due ore, il lettore ovviamente supporta tutti i principali servizi di streaming musicali di alto livello e si propone come una valida alternativa ai lettori MP3 di fascia bassa, offrendo delle prestazioni audio superiore ad un costo decisamente contenuto, l’obiettivo di questo oggetto è quello dunque di garantire un accesso all’audio di altissimo livello alla fascia mainstream del mercato consentendo all’azienda ovviamente di ampliare il proprio raggio d’azione, le immagini mostrano un design elegante e moderno con la classica interfaccia utente Android personalizzata, però dall’azienda per migliorare l’esperienza d’uso soprattutto da un punto di vista dell’ascolto musicale, affari il resto ci pensa la compattezza del dispositivo che lo rende facilmente trasportabili in tasca o in borsa.