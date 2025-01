Tra le tantissime novità protagoniste del CES 2025 che si sta attualmente svolgendo a Las Vegas non mancano nuovi modelli di auto che attirano l’attenzione degli utenti. Un esempio è proprio l’Afeela 1, un modello elettrico di lusso svelato durante l’evento da Sony Honda Mobility.

Per chi non lo sapesse, la casa automobilistica giapponese e la multinazionale Sony hanno deciso di dare il via ad un’importante joint venture. Joint venture che porta dunque le due realtà a presentare la loro prima vettura elettrica. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli che sono stati svelati dal costruttore in occasione del CES 2025 di Las Vegas.

Sony Honda Mobility: Afeela 1 al CES 2025

Portare sul mercato nuovi modelli al fine di conquistare nuovi utenti: con questo obiettivo Sony e la casa automobilistica Honda sono riusciti a portare avanti un importante lavoro di collaborazione. Una collaborazione che ha visto le due aziende attivamente impegnate per poter perfezionare il loro primo modello di serie che si contraddistingue grazie alla presenza di diverse tecnologie.

Nello specifico, la casa automobilistica Honda si occuperò di fornire le basi tecniche per il veicolo mentre Sony si occuperà di quello che riguarda la tecnologia di bordo e dell’interfaccia utente.

A contraddistinguere la Afeela 1, la presenza di un doppio motore elettrico, uno sull’asse anteriore e uno su quello posteriore. Entrambi sono in grado di erogare 180 kW. Non manca una batteria con una capacità di 91 kWh che può essere ricaricata in corrente continua fino ad una potenza di 150 kW. Per quanto riguarda l’autonomia, invece, è di 482 chilometri.

Ad ottimizzare l’esperienza di guida anche la presenza di tecnologie come sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) e schermi dedicati alla strumentazione e al sistema infotainment.

Due gli allestimenti disponibili, ovvero Origin e Signature, con un costo rispettivamente a partire da 89.900 dollari e da 102.900 dollari. Secondo quanto diffuso, il modello Afeela 1 sarà per il momento disponibile per il mercato degli Stati Uniti con possibilità di effettuare il preordine. Per quanto riguarda le consegne, invece, sono previste per la metà del 2026.