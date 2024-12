Ultimamente sono stati redatti degli studi sulla possibilità che i pannelli solari possano essere hackerati. Infatti ci sono alcuni dei moderni pannelli solari che hanno la capacità di connettersi alla rete inviando particolari informazioni. Se dei malintenzionati riuscissero a mettere le mani su questa rete, si verrebbe a creare un possibile blackout generale. Ci sono moltissime famiglie che entro il 2030 dipenderanno dai pannelli solari, per cui se non vengono risolte alcune questioni legate alla sicurezza dei cittadini, potrebbero nascere delle problematiche future.

Le infrastrutture utilizzano per lo più questo tipo di pannelli per ricavare energia alternativa e rinnovabile. Però bisogna adottare tutta una serie di provvedimenti per rendere sicura questa tecnologia. Infatti moltissime delle infrastrutture realizzate nel mondo potrebbero essere controllate in modo troppo semplice da persone che utilizzerebbero quell’ energia per altri scopi. Il problema rimane sempre nel fatto che queste tecnologie dovrebbero essere più isolate e non così semplici da essere controllate da persone esterne.

Pannelli solari, sono a rischio hacker

L’ esperto di cybersicurezza Vangelis Stykas che ha lanciato l’ allarme, è riuscito ad aggirare i firewall di numerosi pannelli solari in tutto il mondo. Questo utilizzando un semplice computer e uno smartphone. Con questi dati raccolti sarebbe in grado di fornire moltissima energia a chiunque. Sono stati segnalati molti attacchi informatici alle infrastrutture energetiche che hanno fatto riflettere. Se viene preso il controllo di queste infrastrutture si potrebbe controllare un’ intera nazione se pensiamo alle recenti questione tra Russia e Ucraina. I fatti hanno talmente colpito le nazioni che la NATO ha deciso di organizzare un’ esercitazione di sicurezza in Svezia per i sistemi di energia rinnovabile. Se pensiamo infatti a quanti pannelli solari sono stati installati nel mondo, bisognerebbe controllare meglio questo fenomeno in espansione.

Anche in Europa stanno attuando delle normative per la protezione dei pannelli solari anche se queste regole potrebbero portare ad una riduzione della crescita in campo rinnovabile.