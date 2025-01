Il prezzo di vendita di Xiaomi 14T pro è fortemente scontato, grazie all’ennesima eccellente campagna promozionale di Amazon, che porta ad una forte riduzione della spesa che l’utente si ritrova a poter sostenere, applicata in modo completamente automatico.

Lo smartphone include al proprio interno una serie di eccellenti specifiche tecniche, come ad esempio il display da 6,67 pollici di diagonale, che può raggiungere una risoluzione superiore al FullHD+, passando anche per il refresh rate a 144Hz, oppure il processore MediaTek 9300+, octa-core con frequenza di clock a 3,4GHz, che viene affiancato da una GPU Immortalis-G720 MC12, con 12GB di RAM e 512GB di memoria interna (quest’ultima non espandibile tramite l’ausilio di una microSD).

Xiaomi 14T Pro: occasione oggi su Amazon

Era davvero difficile pensare di spendere di meno sull’acquisto di uno smartphone top di gamma, infatti in questi giorni gli utenti non dovranno più pagare 899 euro come previsto originariamente di listino, ma si ritrovano a poter approfittare di uno sconto del 27%, così da riuscire a versare in finale solamente 654,92 euro. La variante distribuita è no brand con alle spalle la solita ottima garanzia di 24 mesi. Potete effettuare l’ordine qui.

Ottime notizie anche per quanto riguarda il comparto fotografico, nella parte posteriore del dispositivo si possono trovare tre sensori: principale da 50 megapixel, con alle spalle ultragrandangolare da 50 megapixel, per finire con zoom ottico da 12 megapixel. Gli scatti sono di ottima qualità anche frontalmente, con il sensore da 32 megapixel e apertura F2, con i video che vengono al massimo girati in 8K a 30fps. La batteria è un componente da 5000mAh, con supporto alla ricarica rapida, e la possibilità di collegarla alla presa di corrente anche fruendo dell’alimentatore che è possibile trovare direttamente in confezione.