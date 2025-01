Al giorno d’oggi gli utenti possono pensare di acquistare un Google Pixel Watch 2, uno degli smartwatch più richiesti e desiderati degli ultimi mesi, ad un prezzo estremamente migliore di quanto si sarebbe mai potuto pensare, infatti la spesa non va oltre i 249 euro.

Disponibile sul mercato in quattro colorazioni differenti, il prodotto si contraddistingue dalla massa per la presenza di un display circolare curvo sui bordi, così da riuscire a creare una piacevole continuità con la cassa, senza interruzioni di alcun tipo. Le funzioni a cui gli utenti possono accedere sono sostanzialmente sempre le stesse, parliamo appunto di monitoraggio del battito cardiaco, calcolo della percentuale di ossigeno nel sangue, la gestione dello stress, misurazioni di passi, distanze percorse o calorie bruciate, per poi finire con una serie di attività fisiche da monitorare quotidianamente.

Approfittate del canale Telegram dedicato ad Amazon, dove potete trovare i codici sconto gratis e le offerte in esclusiva assoluta.

Google Pixel Watch 2: ecco lo sconto di oggi

La spesa che l’utente si ritrova a dover sostenere per il suo acquisto, come anticipato del resto, è fortemente più bassa del valore originario di 399 euro, infatti il consumatore potrà approfittare del risparmio del 37%, sino ad arrivare così ad una spesa finale da sostenere pari a soli 249 euro. Ordinatelo subito premendo qui.

All’interno del prodotto possiamo trovare una memoria da 32GB, utile soprattutto per scaricare file e mappe di vario genere, è presente anche un sensore per rilevare le variazioni della temperatura, sia legate all’ambiente che dormi, ma anche eventualmente al ciclo mestruale, o agli ipotetici cambiamenti nello stato del vostro benessere. Con l’app ECG gli utenti possono valutare il proprio ritmo cardiaco, ricevendo notifiche direttamente sulla stessa app, nel momento in cui questi dovesse essere irregolare o dovesse presentare differenze/variazioni importanti. In ultimo, da segnalare la presenza dell’ormai onnipresente rilevamento delle cadute.