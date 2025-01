Hisense ha sorpreso tutti al CES 2025. Ciò è avvenuto con due annunci che segnano un passo importante nel settore delle TV. Da una parte, l’azienda introduce innovazioni nella tecnologia MiniLED, ridefinendo l’illuminazione degli schermi LCD. Dall’altra, svela il suo primo modello auto-emissivo basato su MicroLED. Al centro di tale rivoluzione c’è la tecnologia TriChroma LED. Tale soluzione si distingue per l’utilizzo di subpixel RGB puri. Eliminando i Quantum Dot tradizionali.

Hisense presenta due nuovi modelli TV

Grazie al nuovo processore Hi-View AI Engine X, ogni fotogramma viene analizzato in tempo reale. Ciò permette di regolare con precisione sia la luminanza che la crominanza. Garantendo un controllo dinamico a 26 bit per subpixel. Ciò consente una resa cromatica superiore, con colori più vividi e una luminosità che esalta i contenuti HDR.

Il modello di punta della linea, il 116UX, è un LCD MiniLED da 116 pollici. Presenta oltre 15.000 zone di local-dimming. Insieme ad un picco di luminanza pari a 10.000 nit. La copertura gamut REC2020 arriva al 97%. Mentre l’efficienza energetica migliora del 20% rispetto ai pannelli QD-OLED. Completa l’offerta un sistema audio integrato 6.2.2 canali compatibile Dolby Atmos e DTS:X. Ciò insieme al sistema operativo Google TV per il mercato statunitense.

La seconda grande novità di Hisense è il lancio del 136MX, il primo modello MicroLED auto–emissivo dell’azienda. Ogni pixel è costituito da subpixel LED RGB, offrendo un’esperienza visiva senza precedenti. Tale tecnologia elimina la necessità di retroilluminazione. Garantendo così neri perfetti e una luminosità che raggiunge anch’essa i 10.000 nit.

La risoluzione 4K Ultra HD, il refresh-rate di 120Hz con supporto VRR e il processore Hi-View AI Engine X assicurano performance al top per ogni tipo di contenuto. Il sistema operativo VIDAA completa il pacchetto, rendendo il dispositivo versatile e intuitivo. Con suddette due innovazioni, Hisense consolida la sua posizione nel mercato. L’azienda apre an che nuove strade per il futuro della tecnologia televisiva.