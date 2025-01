Se siete in possesso di uno smartphone in grado di accedere alla connessione 5G sicuramente utilizzare una promozione abilitata a questo tipo di connettività può essere un desiderio presente, allo stato attuale il mercato della telefonia offre infatti tantissime possibilità per poter godere della connettività di ultima generazione, tutti i provider infatti stanno iniziando ad offrire questa opzione in tutte le loro promozioni per restare ovviamente competitivi ad alti livelli, uno di questi è senza dubbio o mobile, il provider tinto di viola infatti da quasi un anno ha attivato la connettività 5G nelle sue promozioni di default in modo da consentire agli utenti di avere il massimo durante la loro esperienza d’uso.

Se siete interessati dunque a cambiare promozione e ne volete una che supporti il 5G oggi ve ne parliamo e vi descriviamo una delle migliori promozioni attualmente disponibili sul mercato, scopriamo insieme che cosa offre e i requisiti di accesso.

Tanti giga a basso costo

La promozione di cui parliamo oggi è offerta dal provider italiano vestito di viola e mette a disposizione di chi decide di attivarla ben 200 GB di traffico dati in connettività 5G con minuti ed SMS limitati verso tutti i numeri nazionali a soli 9,99 euro al mese, accedere alla promo e decisamente molto semplice, vi basterà recarvi sul sito ufficiale per poi effettuare l’attivazione online, l’unico requisito di accesso è rappresentato dal costo di attivazione di 2,99 € che sarà tale solo per coloro che effettuano la portabilità da un operatore virtuale di provenienza specifico presenta all’interno di una lista di opere operatori supportati, in caso contrario infatti il costo salirà a 29,90 € rendendo la promo decisamente meno conveniente.

Se dunque siete interessati tutto ciò che dovete fare è assicurarvi di rispettare questa caratteristica e procedere poi all’attivazione online in pochi e semplici passi, ovviamente il costo di attivazione include anche il costo e la spedizione della Sim.