Con l’arrivo del nuovo anno WhatsApp continua ad aggiornare la sua esperienza utente. A tal proposito nella versione beta (2.25.1.10) per Android verrà introdotta una nuova opzione per la gestione delle animazioni per emoji, adesivi e GIF. Tale funzione rappresenta un passo avanti verso un controllo più granulare delle opzioni di comunicazione visiva all’interno dell’app di messaggi.

WhatsApp propone nuove opzioni nelle chat

Come suggeriscono le prime immagini della nuova versione, un menu dedicato, denominato “Animazioni“, offre tre interruttori distinti. Ogni interruttore consente agli utenti di scegliere se abilitare o disattivare la riproduzione automatica. Ciò è possibile per ogni specifica categoria di contenuti animati. In tale modo, gli utenti potranno personalizzare l’aspetto dinamico delle loro chat su WhatsApp, a seconda delle loro preferenze. Attivare le animazioni per emoji, ma disabilitarle per adesivi e GIF. Oppure scegliere di disabilitare tutto per un’esperienza più sobria e meno movimentata.

Tale novità si rivolge soprattutto a coloro che preferiscono mantenere un ambiente di chat più tranquillo, ad esempio per evitare distrazioni nei gruppi più affollati. Per chi decide di disattivare la riproduzione automatica, sarà comunque possibile visualizzare le animazioni manualmente. Ciò semplicemente premendo sull’elemento animato ricevuto. Una soluzione che combina flessibilità e praticità. Lasciando all’utente il pieno controllo sulla gestione di tali funzionalità.

La scelta di introdurre tale opzione su WhatsApp nasce dall’osservazione delle diverse esigenze degli utenti. Molti apprezzano la vivacità che le animazioni aggiungono alle conversazioni. D’altra parte non manca chi le considera intrusive o poco utili. L’aggiornamento su WhatsApp potrebbe dunque rivelarsi una delle feature più apprezzate da una vasta gamma di utenti.

Al momento, la funzione è ancora in fase di test e non è disponibile nella versione stabile dell’app. Non ci sono informazioni ufficiali sulla data di rilascio. Inoltre, non è chiaro se l’opzione subirà ulteriori modifiche o integrazioni. Non resta che attendere il rilascio ufficiale per scoprire quali saranno le novità in arrivo.