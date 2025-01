Il primo aggiornamento del 2025 per WhatsApp Beta porta con sé una funzione che promette di migliorare l’esperienza degli utenti. Disponibile attraverso il Google Play Beta-Program, la versione 2.25.1.10 non introduce funzionalità immediatamente utilizzabili. Ma anticipa una novità in fase di sviluppo. Di cosa si tratta? Del controllo delle animazioni nei messaggi. Questa opzione, attesa da tempo, consentirà alle persone di decidere se attivare o meno le animazioni di emoji, adesivi e GIF direttamente dalle impostazioni.

WhatsApp: miglioramento dell’esperienza e personalizzazione avanzata

Già a maggio 2024 si era accennato a questa funzionalità nella versione 2.24.11.4. Ma ora emergono ulteriori dettagli sul suo funzionamento. Tale novità permette di gestire separatamente l’animazione delle diverse tipologie di messaggi. Offrendo un livello di personalizzazione maggiore.

In caso di disattivazione, le emoji appariranno statiche, mentre adesivi e GIF si animeranno solo quando l’utente interagirà con essi. Questo approccio mira a ridurre le distrazioni che l’eccesso di animazioni può provocare, rispondendo ai feedback ricevuti dal team di sviluppo.

WhatsApp, con questa nuova funzione, sembra così voler soddisfare un’esigenza sempre più sentita dai suoi utilizzatori. Ovvero la possibilità di avere un controllo più diretto su aspetti che influenzano la fruizione dell’app. L’aumento del numero di animazioni nelle chat, infatti, è stato percepito da alcuni come eccessivo, specie nei gruppi più attivi. Di conseguenza, l’ opzione di scegliere cosa animare risponde a questa problematica, garantendo un’interazione più fluida e adattabile.

Anche se la funzione non è ancora disponibile, le tracce individuate nell’aggiornamento suggeriscono che il team di sviluppo stia lavorando intensamente per affinare ogni dettaglio. Coloro che sono interessati a provare in anteprima tali novità possono accedere al programma Beta seguendo le guide ufficiali disponibili per Android e iOS. In alternativa, è sempre possibile verificare l’ultima versione stabile tramite il Google Play Store.

WhatsApp continua così a confermarsi come l’app di messaggistica leader nel suo ambito. Assolutamente in grado di innovarsi costantemente per rispondere alle richieste della sua vasta comunità. Questa nuova funzione, una volta disponibile, rappresenterà quindi un ulteriore passo in avanti verso una personalizzazione sempre più profonda e mirata.