Un prezzo assolutamente da non perdere per l’acquisto di Apple iPhone 16 Pro, la versione più amata e richiesta della lineup del 2024, infatti rappresenta il giusto compromesso tra il top di gamma iPhone 16 Pro Max, e la variante base iPhone 16, sia in termini di prestazioni che di prezzo finale di vendita. Finalmente è stato reso disponibile uno sconto molto interessante da parte di Amazon, che ne abbassa ulteriormente la spesa da sostenere.

Il fatto che venga considerato il giusto compromesso lo ritroviamo sin dalle prime battute ad esempio nelle dimensioni del display, un 6,3 pollici di diagonale, con risoluzione 1206 x 2622 pixel, sempre tecnologia Super Retina XDR OLED, che può raggiungere fino a 120Hz (a differenza dei 60Hz di iPhone 16), con protezione Ceramic Shield. Complessivamente le dimensioni sono di 149,6 x 71,5 x 8,25 millimetri, raggiungendo in egual misura un peso di 199 grammi, senza dimenticarsi del processore di nuova generazione: Apple 18 Pro, esacore con frequenza di clock a 3,78 Ghz, con alle spalle 8GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Amazon: il prezzo di iPhone 16 Pro è davvero unico

Nessuno si sarebbe mai aspettato di poter approfittare di uno sconto così interessante su Apple iPhone 16 Pro, infatti il prezzo di listino di 1239 euro risulta essere fortemente ridotto di circa 110 euro, approfittando appunto della spesa finale da sostenere corrispondente per l’esattezza a 1131,99 euro. La variante in commercio prevede garanzia legale della durata di 24 mesi, ed è anche completamente sbrandizzata. Aprite questo link per l’acquisto.

Le differenze rispetto alla versione base le ritroviamo anche nel comparto fotografico, precisamente nella parte posteriore sono presenti 3 sensori: un principale da 48 megapixel, seguito da un ultragrandangolare da 12 megapixel, ma anche un teleobiettivo da 48 megapixel con zoom ottico 5X a rendere l’esperienza ancora più versatile e completa.