L’operatore telefonico virtuale 1Mobile si appresta a rendere felici gli utenti con una valanga di offerte di rete mobile davvero strepitose. Per il nuovo anno, infatti, l’operatore ha deciso di aggiornare il suo catalogo, mettendo a disposizione degli utenti tante nuove offerte e aggiornandone altre. In ogni caso, si tratta come sempre di offerte molto convenienti e che arrivano ad includere ogni mese davvero tanto. Vediamo qui di seguito alcune delle offerte proposte da 1Mobile per il nuovo anno.

1Mobile aggiorna il suo vasto catalogo per il nuovo anno con offerte sorprendenti

Per questo nuovo anno, l’operatore telefonico virtuale 1Mobile ha deciso di aggiornare il suo vasto catalogo per sorprendere ancora i suoi clienti. Come già accennato in apertura, l’operatore ha prorogato la disponibilità di alcune sue offerte, mentre in alcuni casi ha aggiornato alcune delle offerte che erano disponibili. Tra queste, c’erano ad esempio le offerte dedicate al periodo natalizio, come 1Mobile 120 Flash Limited Edition e tante altre appartenenti a questa gamma.

Ora, in particolare, l’operatore ha reso disponibili altre offerte, tra cui quella denominata 1Mobile Speed 5G 150 Limited Edition. Quest’ultima, in particolare, include ogni mese fino a ben 150 GB di traffico dati per navigare anche con connettività di quinta generazione. Il bundle include poi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 50 sms da inviare verso tutti i numeri. Il costo per il rinnovo mensile di questa offerta è di 6,99 euro al mese. Tuttavia, l’operatore sta proponendo il costo del primo rinnovo ad un prezzo scontato pari a soli 5 euro.

L’operatore ha poi prorogato la disponibilità di altre super offerte mobile. Tra queste, segnaliamo ad esempio la promo denominata 1Mobile Flash 220. In questo caso, gli utenti potranno utilizzare fino ad addirittura 220 GB di traffico dati con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 90 SMS verso tutti i numeri.