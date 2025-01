L’intelligenza artificiale continua a trasformare il mercato degli smartphone. Ecco perché HONOR ha deciso di scommettere su Google Gemini per i suoi modelli di punta. Stiamo parlando del Magic7 Pro e PORSCHE DESIGN Magic7RSR. Questi dispositivi rappresentano una svolta strategica per l’azienda cinese. La quale ha scelto di precaricare l’assistente IA di Google per offrire agli utenti un’esperienza tecnologica di livello superiore.

HONOR: innovazione tecnologica e promozioni imperdibili

Anche se Gemini è già disponibile come parte dell’app Google su molti dispositivi Android, non è ancora l’assistente predefinito. Lascia quindi ad ognuno il compito di attivarlo manualmente. HONOR mira a superare questa limitazione rendendolo una componente essenziale dei suoi nuovi smartphone. Con questa integrazione, Magic7Pro e Magic7 RSR diventano i primi modelli del marchio a sfruttare appieno le potenzialità dell’assistente IA di Mountain View. Tale approccio migliora l’accessibilità dell’intelligenza artificiale. Ma rafforza anche la posizione del brand nel settoee premium del mercato.

HONOR ha già iniziato a promuovere il Magic7 Pro, offrendo uno sconto di 200€ sul prezzo di lancio attraverso il suo sito ufficiale. Questa promozione è quindi un’opportunità per attrarre nuovi clienti. Oltre che un segnale della volontà del marchio di rendere la tecnologia avanzata più accessibile a una pluralità di persone.

L’ attenzione su Gemini non è affatto casuale. In quanto, l’assistente IA alimenta già molte delle funzionalità software dei dispositivi HONOR. Questa mossa rafforza ulteriormente la collaborazione con Google. Il risultato è un sistema tecnologico più coeso. In grado di offrire un’esperienza d’uso estremamente personalizzata e all’avanguardia. I nuovi modelli si distinguono anche per il design sofisticato e le prestazioni elevate, che li rendono ideali per chi cerca un telefono capace di coniugare estetica e funzionalità. Con l’introduzione di Magic7 Pro e Magic7RSR, HONOR non si limita a offrire un semplice smartphone. Ma rivoluziona completa l’interazione tra tecnologia e utente, consolidando la sua leadership in un settore sempre più competitivo.