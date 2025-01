Per un provider del calibro di TIM il 2025 non può che essere il momento migliore per rilanciare alcune offerte che già hanno ben figurato nel 2024. Il provider sta riuscendo ad avere la meglio sulla concorrenza perché le sue offerte sono piene di contenuti, più in particolare la Power Special.

TIM ha lanciato tre nuove offerte vantaggiose per chi decide di passare da Iliad o gestori virtuali. Le promozioni Power Special, Power Iron e Power Supreme Easy offrono tanti giga, minuti illimitati e messaggi a prezzi molto competitivi.

Power Special: 300 GB in 5G e chiamate illimitate

La Power Special è l’opzione ideale per chi cerca velocità e tanti dati:

300 GB di traffico in 5G per navigazione ultra veloce;

per navigazione ultra veloce; Minuti illimitati per chiamare senza limiti;

per chiamare senza limiti; 200 SMS verso tutti;

verso tutti; Costo mensile di 9,99 € con il primo mese gratuito.

Power Iron: 150 GB in 4G a 6,99 € al mese

Power Iron è una soluzione pensata per chi vuole risparmiare mantenendo comunque un’ampia quantità di dati:

150 GB in 4G ;

; Minuti illimitati e 200 SMS ;

e ; Prezzo mensile di 6,99 € con il primo mese gratis.

Power Supreme Easy: 200 GB e convenienza

Per chi cerca il giusto equilibrio tra dati e prezzo, TIM propone Power Supreme Easy:

200 GB in 4G ;

; Minuti illimitati e 200 SMS inclusi;

e inclusi; Canone mensile di 7,99 € con il primo mese gratuito.

Chi può attivare queste offerte

Le offerte TIM Power sono disponibili solo per chi passa a TIM da Iliad e operatori virtuali.

Con il primo mese gratis e un’ampia scelta di giga, le Power Special, Iron e Supreme Easy si distinguono per la convenienza e la qualità della rete TIM. Proposta di questo calibro sono all’ordine del giorno all’interno del mondo della telefonia mobile ma quando si muove il gestore italiano è tutt’altra musica. Prezzi, contenuti e soprattutto qualità di rete sono un vero e proprio must per TIM che dunque si rimette in cima alla classifica.