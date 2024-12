Uno dei provider italiani più famosi e conosciuti nella nostra penisola è senza nessun dubbio Very Mobile, L’operatore vestito di verde infatti da tantissimi anni gode di popolarità tra gli utenti dal momento che mette a disposizione di questi ultimi delle promozioni davvero competitive caratterizzate da tantissimi giga disponibili è un prezzo mensile che rimane bloccato per sempre, ovviamente a giocare un ruolo importante ci sono anche l’efficienza e la qualità del servizio, che da sempre caratterizzano ciò che il provider offre alla propria clientela.

Recentemente l’operatore ha deciso di dare una scossa al proprio mercato migliorando la propria offerta dal momento che come possiamo vedere ha attivato anche la connettività 5G, una possibilità che da tanti anni moltissimi utenti desiderano che gli operatori virtuali stanno finalmente iniziando ad offrire all’interno delle loro promozioni.

Ecco dunque che per l’occasione Very Mobile Ha deciso di lanciare una promozione ad hoc che offre il 5G incluso nel prezzo e garantisce delle caratteristiche davvero competitive, scopriamo insieme i dettagli.

Tutto incluso con il 5G

La promozione di cui vi parliamo oggi vi permette di accedere a 150 GB di traffico dati con il 5G attivato di default abbinati a minuti ed SMS illimitati a soli 5,99 € al mese, come se non bastasse il prezzo è bloccato per sempre dunque non subirà nessun tipo di aumento unilaterale da parte del provider, l’unica dettaglio a cui dovete prestare attenzione e che la promozione è dedicata a coloro che effettuano la portabilità dei seguenti provider:

1Mobile

CMLink

CoopVoce

Daily Telecom Mobile

Digi Mobil

elimobile

Enegan

Fastweb | Sky Mobile

Feder Mobile

Green Telecomunicazioni

Iliad

Intermatica

Lycamobile

Mundio Mobile

Noitel

NVmobile

Optima

Ovunque

PLINK

Plintron

PosteMobile

Rabona

Telmekom

Tiscali

Vianova

WithU

Se dunque foste interessati a questa nuova offerta prima di procedere, assicuratevi di rispettare questa condizione dopodiché tutto ciò che dovete fare e recarvi sul sito ufficiale dell’operatore vestito di verde e attivare la promozione direttamente dalla pagina dedicata a quest’ultima.