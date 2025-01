CoopVoce ha presentato la sua nuova offerta mobile EVO30, pensata per soddisfare le esigenze di chi cerca una tariffa conveniente e senza complicazioni. Con 30 GIGA al mese sulla rete mobile 4G alla massima velocità, minuti illimitati verso tutti i numeri e 1000 SMS inclusi, questa promozione offre una copertura completa per le comunicazioni quotidiane. Il tutto con un prezzo che rimarrà invariato nel tempo, un aspetto che distingue CoopVoce da molti altri operatori che periodicamente aumentano le tariffe. Con EVO30, infatti, la tariffa si rinnova automaticamente lo stesso giorno ogni mese, senza sorprese o costi nascosti.

CoopVoce e la sua offerta EVO30

L’attivazione dell’offerta è facile e comoda: è possibile richiedere EVO30 direttamente online, scegliendo se ricevere la SIM a casa o ritirarla in uno dei 900 punti vendita Coop. Se si sceglie la spedizione a domicilio, l’attivazione ha un costo di 10 €, che comprende sia la spedizione che l’attivazione dell’offerta. Per chi preferisce ritirare la SIM direttamente in negozio, il costo di attivazione rimane lo stesso, pari a 10 €. Inoltre, i clienti già CoopVoce possono passare a EVO30 con un costo di attivazione leggermente ridotto, pari a 9,90 €.

Un ulteriore vantaggio dell’offerta EVO30 è l’assenza di vincoli contrattuali e costi extra. Non sono previsti costi aggiuntivi nascosti e gli utenti hanno la libertà di gestire il piano come preferiscono, senza vincoli di permanenza. L’offerta include anche la possibilità di utilizzare l’hotspot, permettendo di condividere la connessione internet con altri dispositivi, e l’accesso alla funzione “LoSai” di Coop, che avvisa sugli eventuali numeri sconosciuti che tentano di chiamare.

La sicurezza è un altro punto forte: i numeri a sovraprezzo sono bloccati automaticamente, evitando brutte sorprese sulle fatture. Inoltre, la compagnia offre un’assistenza clienti completa tramite l’app mobile e la chat, così gli utenti possono risolvere rapidamente qualsiasi problema in modo autonomo o con il supporto di un operatore.

Con EVO30, CoopVoce conferma il suo impegno a offrire soluzioni mobile accessibili, senza rinunciare a funzionalità moderne e prestazioni elevate. Un’opzione ideale per chi cerca un piano chiaro e stabile, senza compromessi.