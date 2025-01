Truffa terribile svuota il conto: il 2025 comincia male per tanti utenti

Le truffe ingannano le persone quando meno se lo aspettano, come nel caso del messaggio che sta girando in queste ore in Italia. Una truffa infatti avrebbe preso di sorpresa diversi utenti, i quali avrebbero creduto di avere a che fare con una donna che però non esiste. Fate dunque molta attenzione e cercate di non cascare nel tranello.

Truffa a nome di una donna: non c’è nulla di reale, fate attenzione

Il messaggio sottostante è ciò che sta mettendo in crisi le persone in questi giorni. Si tratta di un tentativo di truffa che mira solo ed esclusivamente a portare via denaro e dati personali agli utenti che ci cascano. Questo è il messaggio in questione:

“Mi piace così tanto la tua città che rimarrò qui per diversi mesi.

Ho fatto una vacanza e voglio rilassarmi, divertirmi!

Un amico mi ha invitato a farle visita, abbiamo fatto una passeggiata, c’è tanta bella gente.

È diventato interessante per me, forse ci sono uomini single, quindi un amico ha dato il tuo contatto.

Quindi ti scrivo, non sono sposato, senza figli, ho 32 anni.

Mi sembra che vorrai passare del tempo con me se vedi la mia foto.

E la foto è nel mio profilo: Mrs-June

Chiamami!

Con affetto, June“.

State tranquilli e non credete assolutamente che qualcuno vi stia facendo il filo. Si tratta solo di una truffa, un inganno che punta a cogliere le vulnerabilità dei poveri utenti, ai quali credono dunque di poter avere a che fare con una bella donna e molto giovane.

L’obiettivo è portare il malcapitato di turno a cliccare su un link, il quale lo porterà direttamente su un sito che effettivamente sembrerà un portale di incontri. Non ci sarà nulla di vero però, ma sarà solo un trucco per rubare i dati personali alla vittima e all’occorrenza anche quelli del conto corrente.