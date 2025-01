Truffa: l'inganno phishing che gira sul web svuota i conti correnti

La truffa può essere sempre dietro l’angolo e lo stanno imparando a loro spese diversi utenti in questi giorni. Come si può notare, più messaggi stanno girando all’interno delle chat di messaggistica e nelle caselle e-mail turbando la quiete delle persone. In basso ci sono due testi che bisogna tenere d’occhio, in quanto possono portare le persone a rovinarsi senza neanche accorgersene.

Truffa in corso con un messaggio clamoroso, in realtà ce n’è anche un altro

Il primo testo che possiamo vedere qui in basso riguarda la truffa del conto corrente che, secondo quanto descritto, sarebbe stato bloccato. Ovviamente non è vero, per cui state attenti al testo che segue:

“Salve,

desideriamo informarla che il suo conto è stato temporaneamente bloccato a causa di numerosi tentativi falliti di aggiornare le informazioni del suo conto. Per la sua sicurezza, abbiamo preso questa precauzione per proteggere il suo account da accessi non autorizzati.

Per ripristinare l’accesso, seguite i passaggi indicati di seguito:

Seguire le istruzioni per ripristinare i dati dell’account.

Clicca qui per aggiornare il tuo account

Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati e apprezziamo la vostra comprensione.

Apprezziamo la sua cortese considerazione e apprezziamo la sua gentilezza.”

Questo purtroppo non è il solo messaggio che sta girando all’interno delle caselle e-mail in questi giorni in quanto ce n’è anche un altro.

“Ricevere un pacco sospeso

IL TUO PACCO STA ARRIVANDO

Hai (1) pacco in attesa di consegna. Usa il tuo codice per tracciarlo e riceverlo. Pianifica la tua consegna e iscriviti alle nostre notifiche del calendario per evitare che ciò accada di nuovo!

PIANIFICA LA TUA CONSEGNA“.

Questa truffa invece fa leva sui poveri utenti che veramente aspettano un pacco magari da Amazon o da altri siti online. La cosa importante è sempre la stessa: non dovete assolutamente cliccare sui link inclusi nel testo.