Nintendo Switch 2: dal CES di Las Vegas arriva una foto

Gli appassionati non stanno più nella pelle all’idea di vedere la prossima Nintendo Switch 2. Le ultime indiscrezioni hanno tracciato un identikit ben preciso ma a quanto pare nelle ultime ore il tutto sarebbe stato accentuato da una nuova immagine arrivata direttamente dal CES 2025 di Las Vegas.

Nintendo Switch 2 avvistata al CES: è un dummy

Nintendo non è presente ufficialmente al CES 2025, ma la presenza di un dummy (un modello non funzionante della console) ha attirato molta attenzione. Il dispositivo è stato mostrato da Genki, produttore di accessori, che ha scelto di esporre la replica della Switch 2 per presentare la sua nuova linea di prodotti compatibili con la prossima console. La stessa azienda riferisce di avere informazioni importanti che porterebbero ad aprile 2025 per la data di presentazione ufficiale.

Nuovi dettagli sul dock e l’alimentazione

Un aspetto interessante emerso dalle immagini riguarda il dock della Switch 2, che sembrerebbe confermare un dettaglio tecnico importante: un alimentatore da 60W. Secondo quanto rivelato dalla leaker Laura Kate Dale, l’ingresso di alimentazione sarebbe da 20V e 3A, mentre l’uscita registrerebbe 15V e 2,8A.

Se questa specifica fosse confermata, significherebbe che il nuovo dock avrà una maggiore potenza di ricarica rispetto al modello attuale, rendendo probabilmente incompatibile l’alimentatore della Switch originale con la nuova console.

Joy-Con e design: ulteriori conferme

Un altro dettaglio emerso riguarda i Joy-Con della Switch 2, recentemente apparsi in alcune immagini condivise online. Questi controller, con un design leggermente più arrotondato rispetto ai precedenti, sembrano essere stati confermati indirettamente dalla stessa Nintendo: alcuni utenti, infatti, hanno testato i numeri seriali dei Joy-Con trapelati sul sito ufficiale dell’assistenza Nintendo, ottenendo una corrispondenza valida, pur con piccole differenze rispetto ai modelli attuali.

Inoltre, un produttore di accessori ha pubblicato una cover per Switch 2 su Amazon Japan, aggiungendo ulteriore credibilità al design visto finora. La console dovrebbe mantenere l’aspetto della Switch OLED, ma con un corpo leggermente più grande, un kickstand posteriore simile al modello OLED (ma apparentemente più sottile) e Joy-Con dal design più ergonomico.