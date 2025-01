Samsung si prepara a introdurre una novità importante per Voice Recorder. Una delle applicazioni più apprezzate di sempre. Fino ad oggi, l’app è stata utilizzata principalmente per registrazioni vocali e per riassunti basati sull’intelligenza artificiale, ma senza includere le chiamate. Analizzando il codice della versione 21.5.70.78 della piattaforma emergono però indizi interessanti. Ovvero, il supporto per trascrivere e riassumere le chiamate potrebbe presto diventare realtà. La nuova funzione amplierà notevolmente l’utilità dell’app. Fino a trasformarla in uno strumento ancora più versatile e adatto alle esigenze di lavoro e di vita quotidiana.

Arriva sui device Samsung un’applicazione più potente e rispettosa della privacy

Secondo quanto rivelato, il nuovo sistema di Samsung elaborerà inizialmente una trascrizione della chiamata. Necessaria per il successivo riassunto automatico. L’elaborazione sarà gestita online. A meno che gli utenti non scelgano di attivare l’opzione che permette di limitare tutto il processo al dispositivo. Garantendo così un maggiore controllo sui dati sensibili. Samsung ha assicurato che, in ogni caso, nessun dato sarà memorizzato dopo l’elaborazione. Questo approccio dimostra come l’azienda intenda bilanciare innovazione tecnologica e tutela della privacy. Un tema sempre più centrale nel mondo digitale di oggi.

La nuova funzione di Voice Recorder potrebbe rivelarsi particolarmente utile per chi gestisce molte chiamate e ha necessità di consultare sintesi rapide e precise. L’aggiunta dei riassunti migliora così l’esperienza d’uso complessiva. Ma amplia anche le potenzialità dell’app persino in contesti professionali. In cui l’organizzazione e l’accesso veloce alle informazioni sono fondamentali. Le stringhe di codice scoperte includono messaggi che descrivono l’uso dell’intelligenza artificiale per la trascrizione, il riassunto e la traduzione dei contenuti. L’obiettivo è garantire un sistema flessibile, adattabile alle diverse esigenze. Seppur non è ancora chiaro quando Samsung rilascerà ufficialmente l’aggiornamento, il debutto potrebbe coincidere con l’arrivo di One UI 7 sulla serie Galaxy S25.

Con queste nuove funzionalità, Samsung continua a spingere verso un futuro in cui l’IA diventa una parte integrante e discreta della quotidianità. Voice Recorder, già popolare per la sua efficienza, si prepara a compiere un ulteriore passo avanti.