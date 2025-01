La tecnologia Bluetooth ha semplificato notevolmente la connessione tra dispositivi, specialmente per accessori come cuffie e auricolari. Gli apparecchi acustici però rappresentano un caso particolare. In quanto richiedono soluzioni specifiche per garantire un’esperienza ottimale. A tal proposito Google ha introdotto Fast Pair per rendere più immediata la configurazione di dispositivi Bluetooth. Anche se questa funzionalità non include ancora gli apparecchi acustici compatibili con BluetoothLE Audio (LEA).

Google estende Fast Pair: in arrivo il supporto per tastiere e apparecchi acustici

Con Android 15 però, sono stati fatti importanti passi avanti. Il sistema operativo supporta sia il protocollo LEA sia l’Audio Streaming for Hearing Aids (ASHA). Eppure, nonostante ciò, Google sembra intenzionata a spingersi oltre. Nuove funzionalità per gli apparecchi acustici sono già in fase di sviluppo, con l’obiettivo di integrarli pienamente nella tecnologia Fast Pair. Un miglioramento che promette di semplificare ulteriormente l’accesso alla tecnologia per le persone con problemi di udito.

Nuove evidenze indicano che Google sta lavorando attivamente per ampliare le capacità di Fast Pair. Infatti nel codice della versione beta 24.50.32 di Google Play Services, sono state scoperte stringhe che fanno riferimento a una nuova funzione per apparecchi acustici. Tra esse vi è l’abilitazione specifica del FastPair per questi dispositivi. Oltre che l’introduzione di una nuova categoria chiamata “HEARING_AID”. Insomma, una novità che sembra suggerire come il supporto dedicato agli apparecchi acustici stia finalmente prendendo forma.

Un altro elemento interessante è l’aggiunta della classe “KEYBOARD” all’elenco dei dispositivi compatibili con Fast Pair. Questo dettaglio potrebbe indicare l’imminente introduzione di un supporto migliorato anche per le tastiere Bluetooth. Con il framework già in avanzata fase di sviluppo, l’implementazione di queste funzionalità sembra sempre più vicina.

L’espansione di Fast Pair rappresenta quindi un passo importante per rendere la tecnologia sempre più accessibile e intuitiva. Le persone con apparecchi acustici, così come gli utenti di tastiere Bluetooth, potrebbero presto beneficiare di un sistema più rapido e semplice per connettere i propri dispositivi. Confermando così l’impegno di Google nel migliorare l’inclusività tecnologica.