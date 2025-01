Microsoft ha avviato un programma dedicato ai beta tester per il suo browser Edge su dispositivi iOS. L’obiettivo è raccogliere feedback direttamente dagli utenti per migliorare le funzionalità e ottimizzare le prestazioni del browser, già popolare tra gli utenti Windows e Android.

Un’opportunità per provare nuove funzionalità in anteprima

I beta tester avranno accesso anticipato alle nuove versioni di Edge su iOS, che includeranno miglioramenti alle prestazioni, nuove opzioni di personalizzazione e funzionalità avanzate per la protezione della privacy. Questo programma rappresenta un’opportunità per influenzare lo sviluppo del browser e contribuire a renderlo più competitivo nel panorama dei browser mobili.

Tra le funzionalità che potrebbero essere testate ci sono:

Sincronizzazione migliorata tra dispositivi, inclusi segnalibri, password e cronologia;

Nuovi strumenti di sicurezza e protezione dati, come avvisi per password compromesse e potenziamenti al filtro SmartScreen;

Ottimizzazioni dell’interfaccia utente per un’esperienza più intuitiva e veloce.

Gli utenti interessati possono iscriversi al programma beta tramite il sito ufficiale di Microsoft o accedendo alla sezione dedicata dell’Apple TestFlight, la piattaforma che consente di testare app in versione preliminare su terminali iOS. Una volta registrati, i partecipanti riceveranno aggiornamenti regolari con nuove build di Edge, insieme alla possibilità di inviare feedback direttamente al team di sviluppo.

Per partecipare è necessario disporre di un dispositivo iOS compatibile e di un account Microsoft attivo. Gli utenti selezionati saranno invitati a installare la versione beta e a fornire commenti attraverso questionari e strumenti integrati nel browser.

Microsoft Edge è già una scelta popolare tra gli utenti Windows grazie alla sua integrazione con il sistema operativo e alle sue prestazioni veloci. Tuttavia, nel segmento mobile, Edge sta cercando di competere con browser consolidati come Safari e Chrome.

Con il programma beta su iOS, il colosso sudcoreano punta a raccogliere dati utili per ottimizzare il browser, aumentando la sua quota di mercato anche su dispositivi Apple. L’azienda ha recentemente introdotto funzionalità innovative come Bing Chat integrato con l’intelligenza artificiale e strumenti avanzati per la gestione delle schede, dimostrando un chiaro impegno nel miglioramento continuo.

Il programma beta rappresenta solo un passo nell’espansione di Microsoft Edge. Gli utenti possono aspettarsi ulteriori aggiornamenti che rafforzino le capacità cross-platform del browser, garantendo un’esperienza fluida tra desktop e mobile.