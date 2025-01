Siamo finalmente pronti, tra non molto tempo uscirà il prossimo gioiello di Samsung, ovvio quindi che a ridosso dell’uscita del Galaxy S25 Ultra i rumor sulle migliorie introdotte continuino a intensificarsi. Secondo quanto riportato da Android Authority, il display del nuovo Galaxy potrebbe raggiungere una luminosità di picco di 3.000 nit, un valore che supera significativamente gli standard attuali del mercato.

Il pannello QHD+ da quasi 6,9 sarà senza dubbio uno dei più avanzati mai installati su uno smartphone, garantendo una visibilità di livello anche sotto la luce diretta del sole. Oltre a tutte le novità già presentate Samsung avrebbe deciso di introdurre una funzionalità tanto attesa dagli utenti più esigenti, stanno per arrivare gli aggiornamenti Seamless di Android. Parliamo di una Tecnologia, già presente sul modello di fascia media Galaxy A55, la quale permette di installare gli aggiornamenti del sistema operativo in background grazie a un sistema di partizione di archiviazione A/B.

Anche la batteria del Galaxy S25 Ultra migliora

Grazie a questa ottima miglioria gli utenti potranno continuare a utilizzare il dispositivo anche durante l’installazione degli aggiornamenti, questo andrà ad eliminare i fastidiosi tempi di attesa. Fortunatamente ci sono altre specifiche tecniche trapelate, confermandoci la presenza di una batteria da 5.000 mAh, una capacità abbondante che dovrebbe garantire un’autonomia più che soddisfacente nonostante le prestazioni elevate del dispositivo. L’utilizzo della tecnologia di archiviazione UFS 4.0 promette inoltre velocità di lettura e scrittura dei dati notevolmente superiori rispetto alla generazione precedente.

Non tutte le novità, tuttavia, potrebbero non essere apprezzate pienamente dalla community. La maggior nota dolente potrebbe riguardare ad esempio l’impossibilità di utilizzare il servizio “Trova il mio dispositivo” di Google quando lo smartphone è spento, una limitazione che potrebbe creare qualche preoccupazione in caso di smarrimento del telefono. Infine vi ricordiamo che il lancio del Galaxy S25 Ultra è previsto con altissima probabilità per il 22 gennaio 2025.