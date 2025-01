Samsung Galaxy a noleggio, l'azienda conferma: sarà possibile da febbraio

Sono tante le novità che stanno riguardando Samsung nell’ultimo periodo e una su tutte verte certamente sulla presentazione dei prossimi Galaxy S25. In concomitanza con tutte le indiscrezioni, ecco una notizia certa: da febbraio 2025 partirà ufficialmente il nuovo programma di noleggio smartphone offerto dall’azienda.

L’iniziativa, che prende il nome di AI Subscription Club, consentirà agli utenti di sottoscrivere un abbonamento mensile per portare a casa un dispositivo di Samsung provvisto di intelligenza artificiale.

Come funziona l’AI Subscription Club di Samsung

Non bisogna farsi ingannare dal nome: il nuovo AI Subscription Club non consisterà solo nell’accesso all’intelligenza artificiale, ma anche a dispositivi capaci di tante altre possibilità. In realtà tutto questo esiste già da un anno, con Samsung che ha ufficializzato l’iniziativa in Corea del sud ottenendo un grande successo riguardo agli elettrodomestici smart. Le vendite sono andate davvero bene nei negozi Samsung già dopo poche settimane dall’ufficializzazione di questa novità.

Sono stati proprio i grandi risultati che hanno portato Samsung a voler espandere il suo programma.

Come funzionerà il programma di noleggio offerto da Samsung agli utenti

Con il programma di noleggio Galaxy, gli utenti potranno:

Accedere ai dispositivi più recenti con tecnologie AI integrate;

con tecnologie AI integrate; Aggiornare periodicamente il proprio dispositivo con l’ultimo modello disponibile;

il proprio dispositivo con l’ultimo modello disponibile; Avere la possibilità di sostituire lo smartphone annualmente, a seconda delle condizioni del servizio.

Sebbene Samsung non abbia ancora confermato quali modelli saranno inclusi, è probabile che i dispositivi della serie Galaxy S25 e Galaxy Tab di nuova generazione faranno parte del programma.

Questo nuovo modello potrebbe significare dunque qualcosa di realmente innovativo ed esclusivo al momento nel mondo smartphone. Samsung ha dimostrato di poter cogliere nel segno, andando a suscitare interesse verso un ambito fino ad ora impensabile. I vantaggi dell’intelligenza artificiale del colosso asiatico potranno finire nelle mani di tutti per prezzi accessibili e senza obblighi.