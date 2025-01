WhatsApp: il nuovo aggiornamento velocizza l'app e piace agli utenti

L’applicazione di messaggistica più utilizzata e famosa al mondo si appresta a migliorare ulteriormente con un nuovo aggiornamento ma nel frattempo chi vuole migliorare la sua esperienza, può farlo. Capita spesso infatti di ritrovarsi di fronte a troppe animazioni automatiche, ma tranquilli: con il nuovo aggiornamento di WhatsApp sarà possibile limitarle scegliendo quali lasciare attive e quali no.

La piattaforma, spesso criticata per l’eccessiva presenza di animazioni automatiche, sta testando un sistema che permetterà di gestire manualmente emoji, adesivi e GIF.

Una funzione per controllare emoji, adesivi e GIF animate

Questa novità, individuata nella versione beta 2.25.1.10 per Android, offrirà la possibilità di bloccare o attivare separatamente l’animazione di emoji, adesivi e GIF all’interno delle chat. Un nuovo menu dedicato permetterà di decidere singolarmente se questi elementi debbano restare statici o continuare a muoversi automaticamente.

Il controllo avverrà tramite tre interruttori separati, uno per ogni tipo di contenuto. Quando l’animazione automatica sarà disattivata:

Le emoji animate diventeranno statiche fino a un’interazione manuale;

diventeranno statiche fino a un’interazione manuale; Gli adesivi animati non si muoveranno automaticamente;

non si muoveranno automaticamente; Le GIF rimarranno bloccate fino al clic dell’utente.

L’introduzione di questa funzione sembra rispondere a un’esigenza segnalata da molti utenti che trovano le animazioni troppo invadenti o distraenti, specialmente in chat di gruppo molto attive. Con questa novità, chi preferisce conversazioni più ordinate potrà personalizzare ulteriormente l’esperienza, mantenendo il controllo totale sulle animazioni.

Un’esperienza più personalizzata per tutti

Questa nuova opzione riflette l’obiettivo di WhatsApp di rendere la piattaforma più flessibile per adattarsi a diversi stili di utilizzo. Gli utenti potranno scegliere un approccio più minimalista senza rinunciare alla possibilità di riprodurre le animazioni manualmente quando lo desiderano.

Cerca comunque attendere in quanto il nuovo aggiornamento è al momento in fase di test. Solo gli utenti iscritti al programma beta possono provarlo, per cui servirà aspettare ancora un po’ per vederlo nella versione stabile in WhatsApp.