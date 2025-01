Google continua ad implementare interessanti novità nel suo ecosistema. A tal proposito, sta lavorando per introdurre un’opzione particolarmente utile per il suo lettore PDF su Chrome. La novità ideata da Google è destinata a semplificare la condivisione di informazioni specifiche all’interno di documenti. Si tratta dell’estensione della funzione Text Fragment, già utilizzata con successo nelle pagine web. Tale tecnologia consente di creare link diretti a porzioni precise di testo. Una soluzione ideale per chi deve condividere solo le parti essenziali di documenti lunghi senza doverli inviare integralmente.

Google Chrome: nuova opzione per i PDF

La funzione Text Fragment è stata introdotta per permettere agli utenti di evidenziare un testo su una pagina web e generare un link che porta direttamente a quella porzione di contenuto. Tale caratteristica si è rivelata particolarmente utile per migliorare l’accesso alle informazioni. Specialmente nei contesti accademici, professionali e tecnici. Come anticipato, la funzione era già disponibile, ma, fino ad oggi, non era applicabile ai file PDF.

Ora, grazie agli sviluppatori della piattaforma open-source Chromium, tale limitazione è destinata a scomparire. Secondo le indiscrezioni, sarà possibile selezionare un testo in un PDF, utilizzare l’opzione “Copia link per evidenziare”. In tal modo sarà possibile ottenere un collegamento che punta direttamente a quella specifica sezione del documento. Tale innovazione promette di ridurre i tempi necessari per individuare le informazioni rilevanti e semplifica la collaborazione in contesti in cui la precisione è fondamentale.

Al momento, la funzionalità risulta ancora in sviluppo. È ipotizzabile che sarà rilasciata nelle versioni stabili di Google Chrome nei prossimi aggiornamenti. Con l’introduzione del Text Fragment nei PDF, l’azienda di Mountain View conferma il suo impegno costante. Lo scopo è offrire un’esperienza sempre più personalizzata, pratica e sicura. Tale innovazione, insieme alle altre novità in cantiere, sottolinea l’obiettivo di Google di trasformare Chrome in uno strumento all’avanguardia per la produttività e la sicurezza digitale.