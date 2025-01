PosteMobile introduce l’offerta Creami Extra WOW 50. Ovvero una soluzione dedicata ai nuovi clienti alla ricerca di una soluzione conveniente e completa. Il piano prevede chiamate e SMS illimitati, accompagnati da 50GB di traffico dati su rete 4G+ con velocità fino a 300Mbps. Il costo mensile, fissato a soli 5.99€, rende questa proposta tra le più competitive del mercato per il 2024.

PosteMobile: condizioni, opzioni personalizzabili e dettagli tecnici

L’attivazione è facile e accessibile a tutti. È possibile infatti aderire online o presso un ufficio postale, con una spesa iniziale di 20€. Questa cifra comprende 10€ per la SIM e 10 per la prima ricarica, che copre il primo mese del piano. PosteMobile si appoggia alla rete 4G+ di Vodafone. L’operatore garantisce una copertura del 99% della popolazione italiana, offrendo connessioni stabili e affidabili.

In aggiunta al traffico incluso, l’offerta integra una serie di servizi senza costi extra. Tra cui “Ti cerco”, “Richiama ora” e il controllo del credito residuo tramite il numero dedicato 401212. Anche l’hotspot è incluso. Così che gli utenti possano condividere la connessione dati con altri dispositivi senza dover affrontare alcun sovrapprezzo.

Per evitare interruzioni nell’erogazione del servizio, è fondamentale che la SIM disponga sempre di credito sufficiente al momento del rinnovo mensile. In caso contrario, verranno applicate alcune tariffe standard. Ovvero 18 centesimi al minuto per le chiamate e 12cent. per ogni SMS. Mentre è prevista una spesa di 2€ al giorno per ogni 500MB di internet Quest’ultimo servizio può essere gestito facilmente. Ad esempio abilitando o disabilitando la tariffa dati base giornaliera tramite SMS gratuito al 4071160, accedendo all’app PostePay oppure all’area personale sul sito PostePay.

Il piano Creami Extra WOW 50 di PosteMobile si rivolge a clienti con dispositivi compatibili con la rete 4G. La velocità di navigazione può raggiungere i 300Mbps, ma può dipendere anche da alcuni fattori. Come la congestione della rete e il tipo di dispositivo utilizzato. L’offerta è valida esclusivamente per un uso personale e segue i termini e condizioni indicati nella documentazione disponibile online e negli uffici postali.